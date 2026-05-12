Semarnat, CDMX y Edomex revisan medidas para mejorar la calidad del aire en la ZMVM





La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México sostuvieron una reunión técnica con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para evaluar la situación de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y revisar posibles acciones para disminuir la contaminación atmosférica.

El encuentro fue encabezado por la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Las autoridades señalaron que las altas temperaturas, la radiación solar intensa y las condiciones de estabilidad atmosférica han favorecido la formación de ozono y el incremento de contaminantes en la región.

En 2026 se han registrado cinco contingencias ambientales hasta el momento y la temporada de ozono podría extenderse hasta finales de junio si continúan las condiciones climáticas actuales.

Las propuestas analizadas fueron posibles ajustes a los programas Hoy No Circula y de Contingencias Ambientales, el fortalecimiento de la vigilancia vehicular, la homologación de la calidad de las gasolinas y medidas para reducir fugas de gas LP.

También se plantearon acciones relacionadas con el control de quemas de pastizales, programas de reforestación, regulación de motocicletas nuevas para disminuir emisiones contaminantes y campañas de información dirigidas a la población durante la temporada de ozono.

Las autoridades destacaron la necesidad de coordinar acciones entre los gobiernos federal, capitalino y mexiquense para atender los problemas ambientales y de movilidad en la zona metropolitana, donde habitan más de 22 millones de personas.

Al finalizar la reunión, la Semarnat informó que las propuestas serán revisadas por instancias técnicas para evaluar su viabilidad e implementación.