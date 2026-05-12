Vinculan a proceso a mujer que recibió depósitos de una comerciante extorsionada en ÁO

Detenida Laura "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Laura “N”, mujer que participó en la extorsión en contra de una comerciante entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la investigación, la víctima recibió llamadas telefónicas de un hombre que se identificó como integrante de un grupo delictivo, quien exigía pagos mensuales de 200 mil pesos por de “derecho de piso”, bajo amenazas de incendiar su negocio y atentar contra la integridad de su madre.

Ante dichas amenazas, la víctima realizó diversos depósitos hasta que ya no pudo continuar con los pagos, por lo que denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Derivado del análisis financiero, el agente del Ministerio Público identificó que al menos tres depósitos fueron realizados a una cuenta bancaria a nombre de Laura “N”, por lo que estableció su probable participación en los hechos.

Con estos datos de prueba, obtuvo una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el cinco de mayo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Iztapalapa.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de pruebas suficientes, con lo que la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Laura “N”. A esta mujer se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.