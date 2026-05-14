¿A qué hora lloverá HOY 14 de mayo? Clima en CDMX: calor intenso, lluvias eléctricas, inundaciones y posibles tormentas

El clima en México este jueves 14 de mayo de 2026 viene totalmente cambiante. Mientras algunas regiones sentirán temperaturas intensas, otras podrían provocar caos vial por lluvia y actividad eléctrica.

De acuerdo con el más reciente reporte meteorológico compartido, gran parte del país mantendrá un ambiente de cálido a muy caluroso, aunque el ingreso de humedad y la formación de nubosidad provocarán lluvias en distintas zonas durante la tarde y noche.

CDMX tendrá un jueves de calor y posibles lluvias aisladas

En la Ciudad de México, el día arranca con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado, pero conforme avancen, el calor comenzará a subir como elevador descompuesto en hora pico.

Para la tarde se espera ambiente cálido y probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en algunas zonas del Valle de México.

Temporada de lluvias comienza a tomar fuerza en México

Aunque mayo todavía mezcla días secos con tormentas repentinas, las autoridades ya mantienen la mirada puesta en la temporada de lluvias, especialmente en el centro del país.

En los últimos días se han registrado precipitaciones intensas en el Valle de México, dejando afectaciones e inundaciones en algunas zonas.

Recomendaciones para sobrevivir al clima de HOY en CDMX

Con temperaturas elevadas pero también lluvias inesperadas en distintas regiones, especialistas recomiendan:

Mantenerse hidratado durante el día

Evitar exposición prolongada al sol

Usar bloqueador solar

Revisar el pronóstico antes de salir

Llevar paraguas o impermeable

Manejar con precaución ante posibles tormentas

¿Seguirán las lluvias y el calor en los próximos días?

Todo apunta a que sí. Los sistemas atmosféricos seguirán favoreciendo un ambiente contrastante en buena parte del país: calor intenso en el norte y occidente, además de lluvias y tormentas vespertinas en regiones del centro y sur.