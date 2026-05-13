Janecarlo Lozano inaugura el tercer EDEN y borra años de abandono en GAM

Janecarlo Lozano inaugura el tercer EDEN

Durante años, el parque Corpus Christi fue símbolo del abandono en Gustavo A. Madero; hoy el alcalde Janecarlo Lozano saldó otra de las deudas históricas con los maderenses al transformar este espacio público en un parque temático gratuito con animales robotizados, puentes colgantes y un laberinto vegetal

El nuevo Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) Naturaleza fue construido en el parque ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, donde el gobierno de Janecarlo Lozano intervino 20 mil metros cuadrados distribuidos en las zonas norte y sur del complejo, separadas por la avenida Noé.

La apertura reunió a más de tres mil vecinos provenientes de colonias como Estrella, Industrial, Gertrudis Sánchez y Vallejo, quienes acompañaron el corte del listón y recorrieron las nuevas atracciones del sitio.

Uno de los principales atractivos del parque es un zoológico interactivo de mil 800 metros cuadrados con 13 especies, de las cuales seis son animatrónicos con sonido y movimiento.

Animales salvajes y figuras mecánicas reciben a los visitantes en un espacio pensado para que niñas y niños aprendan mientras juegan y conviven con sus familias. A unos pasos se encuentra un laberinto vegetal de 800 metros cuadrados, formado por árboles de hasta 1.80 metros de altura, que rápidamente se convirtió en una de las zonas más concurridas por los asistentes.

La experiencia continúa con torres de aventura que incluyen tirolesa, puentes colgantes, muro para escalar, salto al vacío y juegos de retos bajos, además de áreas infantiles inclusivas, una característica que distingue a los parques EDEN construidos en la alcaldía. También se rehabilitó el kiosco emblemático del parque y se instaló una velaria destinada a actividades culturales y deportivas.

El complejo incorpora además canchas multiusos con malla sombra para que niñas, niños y jóvenes practiquen diferentes disciplinas deportivas, una zona de ejercitadores de 430 metros cuadrados y un espacio especial para mascotas equipado con rampas y túneles. Como parte del recorrido, las familias pueden disfrutar de un espejo de agua con esculturas de patos gigantes, una fuente central y áreas de descanso con mesas y asientos elaborados con tocones de árboles reutilizados.

“Este era un parque que se encontraba en el abandono y ahora se transforma en un territorio de paz donde las mujeres y los niños pueden caminar libremente mientras tocan y conocen a los animales robotizados”, expresó el alcalde Janecarlo Lozano durante la inauguración.

El gobierno de Gustavo A. Madero adelantó que este será el primero de cinco nuevos parques EDEN proyectados para 2026, con temáticas de juegos acuáticos e invernales, de dinosaurios y olímpico, La meta, señaló el alcalde, es que al cierre del próximo año la demarcación cuente con cinco grandes espacios recreativos dedicados a las infancias y a la recuperación de espacios públicos para las familias.