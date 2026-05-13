¿Lloverá este jueves 14 de mayo? Pronóstico del clima CDMX y Edomex (rawpixel.com)

Lluvias intensas dejan secuelas, inundaciones, autos varados y caos vial en algunas vialidades de la metrópoli. En la Ciudad de México, carreteras federales como la Picacho-Ajusco resultaron afectadas por fuertes corrientes de agua.

En el Estado de México, varios videos circulan en redes sociales que muestran un apocalipsis vial y avenidas cubiertas en su totalidad por aguas de lluvia, hecho que generó tráfico y resulta peligroso debido a las coladeras abiertas o robadas.

🔴Reportan afectaciones en #Edomex la tarde de este miércole por las fuertes lluvías.

el puente de la primera de Mayo en #Naucalpan y ciudad #Satelite con inundación

En #redessociales los conductores de autos compartieron videos.

📷RS pic.twitter.com/SNtIUEQtdX — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) August 28, 2024

Por ello, aquí te diremos cuál es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 14 de mayo y si continuarán las lluvias en la CDMX y en el Edomex.

SMN: Pronóstico del clima CDMX y Edomex, ¿lloverá este jueves 14 de mayo?

De acuerdo con el pronóstico del clima emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 14 de mayo de 2026, se esperan lluvias aisladas tanto en la CDMX como en el Edomex.

El pronóstico apunta que las lluvias aisladas se desarrollarán principalmente durante el transcurso de la tarde de este jueves, mientras aumente la nubosidad, con temperaturas de entre 12 y 14 °C por la tarde para ambas entidades.

Continúan las lluvias y la ola de calor en Edomex y CDMX

La ola de calor, resultado del fenómeno El Niño, sigue azotando el centro de la República, así como las zonas periféricas.

Siguiendo el pronóstico del SMN, continuarán temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados en la Ciudad de México, temperaturas que se conjugarán con lluvias aisladas, donde la temperatura bajará de entre 12 y 14 grados. Así es.

Los efectos del calentamiento global golpean fuerte a las ciudades que los produjeron.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el Estado de México el sol no tendrá piedad con las cabezas calvas, alcanzando máximas de 24°. Además, se espera bochorno pasando la mañana fría que rondará entre 9 y 11 grados. Por otra parte, las lluvias aisladas de este jueves habitarán en un ambiente templado a cálido.

Afortunadamente para las botas mojadas de los obreros y los zapatos blancos de las enfermeras, el SMN espera que haya una disminución de las lluvias por la noche fría, de entre 14 y 16 grados, y para el mal de los motociclistas, las coladeras siguen escapando, dejando coladeras vacías donde caer.