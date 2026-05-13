Calendario de la SEP: ¿Cuándo terminan las clases en Edomex? (ARTEMIO GUERRA BAZ - DANIEL AUGUSTO)

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la fecha de conclusión para el calendario escolar 2025-2026 para escuelas incorporadas al sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que aplica para las 32 entidades del país.

La ratificación del anuncio para aclarar cuál será el día que establezca el cierre del ciclo escolar e inicio de vacaciones se dio tras echar para atrás la propuesta de modificación al calendario escolar debido a la ola de calor que azota el sur y centro de México, así como por el Mundial 2026.

Aquí te compartimos cuándo terminan las clases e inician las vacaciones para alumnos de escuelas públicas incorporadas a la SEP en el Estado de México.

¿Cuándo terminan las clases para alumnos de la SEP en Edomex?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, el calendario del ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios, por lo que la fecha de conclusión será el miércoles 15 de julio de 2026.

Por lo tanto, el fin de clases e inicio de vacaciones para alumnos de escuelas públicas incorporadas al sistema de la SEP en el Edomex se mantendrá conforme a lo estipulado en el calendario vigente publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de junio de 2025; es decir, el 15 de julio de 2026.

¿Cuándo habrían acabado las clases de acuerdo con la propuesta de adelantar el fin de ciclo en la SEP?

Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), integrado por todas las secretarias y secretarios de educación pública del país, la propuesta anunciada por Mario Delgado, secretario de Educación Pública, planteaba que el Calendario Escolar 2025-2026 se modificaría para concluir clases el próximo 5 de junio.

Dicha propuesta abordaba que las labores administrativas concluirían el 12 de junio y se tenía previsto regresar el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente ciclo escolar.

Además, se propuso que del 17 al 28 de agosto habría dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes para los estudiantes y el arranque del ciclo escolar 2026-2027 estaría previsto para el 31 de agosto de este año.

De acuerdo con lo publicado por el titular de la SEP, esta modificación obedecería principalmente a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante los meses de junio y julio, así como también por la realización del Mundial 2026, donde México será sede.

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y el consenso llegó a que se mantendrán las fechas acordadas en el Calendario Oficial vigente, es decir, sin mayores modificaciones, por lo que el fin de clases en el Estado de México y el resto de las entidades federativas se mantendrá para el 15 de julio de este año.