Caos en Calzada Ignacio Zaragoza hoy 14 de mayo: esto fue lo que pasó al oriente de CDMX

La mañana de este jueves arrancó con tráfico denso para miles de automovilistas en la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades más importantes del oriente de la capital. Desde muy temprano comenzaron los reportes de tránsito lento, filas interminables y una circulación prácticamente a vuelta de rueda en dirección hacia el centro de la Ciudad de México.

El problema explotó a la altura de Canal de San Juan, donde un percance vehicular provocó la movilización de servicios de emergencia y la vialidad terminó convirtiéndose en una especie de estacionamiento. Conductores, motociclistas y usuarios del transporte público quedaron atrapados entre las maniobras.

La circulación colapsó desde las primeras horas del día

Los primeros reportes de afectaciones comenzaron poco después de las 6:00 de la mañana, cuando el flujo vehicular aumentó de forma considerable tanto en carriles centrales como laterales. La combinación de un accidente, alta demanda vehicular y usuarios esperando transporte público impactó varios puntos del corredor vial.

En redes sociales, distintos usuarios compartieron imágenes y videos donde se observan largas filas de vehículos avanzando lentamente sobre la arteria que conecta con la autopista México-Puebla. Algunos automovilistas aseguraron haber tardado más de una hora en recorrer trayectos que normalmente toman apenas unos minutos.

La situación también encendió las alertas para quienes se dirigían hacia zonas como Iztapalapa, Pantitlán y el acceso al aeropuerto capitalino, donde el tráfico comenzó a extenderse.

#PrecauciónVial | Por percance en Calz. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura de Canal de San Juan, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/v0ueDB5DWF — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026

Servicios de emergencia llegaron a la zona del percance

Autoridades de movilidad y seguridad vial informaron que cuerpos de emergencia acudieron rápidamente al sitio del incidente para atender la situación y agilizar la circulación. Aunque el tránsito nunca se detuvo completamente, sí avanzó de manera extremadamente lenta durante gran parte de la mañana.

El Centro de Orientación Vial pidió a la ciudadanía extremar precauciones y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer actualizaciones sobre la movilidad en la zona. Mientras tanto, elementos de tránsito realizaron maniobras para intentar liberar carriles y reducir el impacto vehicular.

Lluvias y afectaciones recientes empeoran el tránsito en Zaragoza

En días recientes, distintos puntos cercanos a Calzada Ignacio Zaragoza también han registrado afectaciones por lluvias, inundaciones y fugas de agua que complicaron todavía más la movilidad en el oriente de la ciudad.

Además, especialistas y autoridades capitalinas han advertido que las próximas semanas podrían traer precipitaciones intensas en la Ciudad de México, especialmente en alcaldías del oriente y sur, donde históricamente se presentan problemas de movilidad y anegaciones.

Alternativas viales para evitar el caos

Ante las complicaciones registradas este jueves, algunas de las rutas que podrían ayudar a librar parcialmente el tráfico son:

Eje 5 Sur

Avenida Texcoco

Circuito Interior

Avenida Pantitlán

Río Churubusco

Sin embargo, debido al alto flujo vehicular en el oriente de la ciudad, autoridades recomiendan salir con tiempo extra y consultar reportes en tiempo real antes de iniciar cualquier trayecto.