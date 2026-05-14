Detienen a 3 con metanfetamina, cocaína, marihuana y armas de fuego en Iztapalapa

Detenidos Víctor Hugo "N", José Rafael "N" y Guadalupe Ivón "N". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Víctor Hugo “N”, José Rafael “N” y Guadalupe Ivón “N” con aproximadamente kilo y medio de presunta metanfetamina, cocaína y marihuana, así como dos armas de fuego largas y una corta, en la alcaldía Iztapalapa.

Autoridades identificaron un inmueble en la colonia Renovación utilizado para el almacenamiento de droga.

Tras implementar un despliegue operativo, se ejecutó la orden de cateo en el predio ubicado en la avenida Cuatro, donde los uniformados aseguraron 300 gramos de metanfetamina, 670 gramos de cocaína y 500 gramos de marihuana.

También, aseguraron dos armas largas, una corta, dos cargadores y dos teléfonos celulares.