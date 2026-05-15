Gobierno federal y Estado de México impulsan regularización de tierras rurales





El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones de regularización de la tierra en zonas rurales y asentamientos humanos de la entidad, informó la Secretaría del Campo estatal.

El acuerdo fue suscrito por la titular de la Secretaría del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, y el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Rubén Guzmán Dagnino, organismo perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

El convenio permitirá fortalecer el Programa de Regularización de Asentamientos Humanos en territorio mexiquense, particularmente en municipios de la zona oriente del estado.

Durante la firma, la Secretaría del Campo señaló que una de sus funciones es colaborar en la regularización de la propiedad de la tierra en núcleos agrarios, con el objetivo de brindar certeza jurídica a familias del medio rural.

Por su parte, el INSUS informó que la dependencia estatal tendrá acceso a una plataforma con información técnica y registral, integrada con datos del Registro Agrario Nacional y de Áreas Naturales Protegidas, entre otros instrumentos, para facilitar los procesos de regularización.

Según cifras dadas a conocer durante el acto, en el Estado de México existen más de 2 mil 500 hectáreas en proceso de regularización. Las autoridades estiman que alrededor de 300 mil familias que habitan en zonas rurales podrían beneficiarse con acciones orientadas a otorgar certeza jurídica sobre su patrimonio.

El convenio contempla la colaboración entre ambas instituciones en temas como regularización de suelo en núcleos agrarios, entrega de títulos de propiedad, subsidio de trámites, difusión de programas y acompañamiento territorial, así como asesoría a productores del campo.

Además, se prevé la identificación de polígonos susceptibles de regularización y la realización de procedimientos para la transmisión de dominio mediante escrituras públicas inscritas ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).