Otra mega fuga de agua inunda calles y viviendas en Xochimilco (414795195017101)

Una fuga de agua potable registrada la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 provocó severas afectaciones en el poblado de San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Los primeros reportes indican que el incidente se originó por la ruptura de una tubería del acuaférico que transporta agua potable en una zona de sembradíos. El derrame generó una fuerte corriente que terminó por convertir las calles en un caudal que alcanzó áreas habitacionales de la colonia.

Vecinos reportaron que el agua se desbordó rápidamente y comenzó a ingresar a algunas viviendas cercanas. Autoridades de Protección Civil de la alcaldía indicaron que, hasta el momento, se contabilizan cuatro casas afectadas y que la alcaldesa, Circe Camacho, dio instrucciones a su personal para que realicen labores de limpieza y la activación del seguro.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio mientras se espera la llegada de personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para atender la ruptura.

Protección Civil señaló que la corriente no representa riesgo de arrastre para la población aledaña; sin embargo, confirmó afectaciones por el ingreso de agua a domicilios.

Como medida inmediata, las autoridades anunciaron la colocación de una costalera con el objetivo de desviar y canalizar el flujo hacia ríos cercanos.