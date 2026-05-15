El sistema hidroneumático que abastece de agua potable a la terminal 1 del AICM está temporalmente cerrado

AICM FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Por medio de sus redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), dio a conocer que como consecuencia de las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo, el sistema hidroneumático que da abastecimiento de agua potable a la terminal 1 se encuentra temporalmente cerrado.

En lo que el suministro del agua sigue suspendido, explicaron que el objetivo es su inmediato restablecimiento, y que además están brindando apoyo momentáneo con personal de limpieza en los núcleos sanitarios.

“Extendemos una disculpa a usuarios y pasajeros por los inconvenientes ocasionados”, añadieron.