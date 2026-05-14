Congreso CDMX llama a difundir campañas sobre riesgos del gusano barrenador

Síntomas del gusano barrenador en mascotas Confirman caso de gusano barrenador en un dóberman de 12 años en la alcaldía Tlalpan.

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías y a distintas dependencias a reforzar campañas informativas y preventivas dirigidas a la población sobre los riesgos que provoca el gusano barrenador, así como las medidas de atención oportuna.

Esta propuesta fue presentada y aprobada luego de que se confirmó un caso de gusano barrenador en un perro, en la alcaldía Tlalpan. Y tras los casos registrados en personas.

La diputada Judith Vanegas Tapia, promovente de la iniciativa, advirtió que esta larva representa un riesgo para la salud pública, la seguridad alimentaria y la economía rural de México.

Aseguró que no se trata de un tema menor, sino de una plaga cuyas larvas se alimentan de tejido vivo y que no afecta solamente a los animales, pues ya se han confirmado casos en personas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, a pesar de que México logró erradicar esta plaga hace más de tres décadas, desde abril de 2025 y hasta marzo de 2026 se ha confirmado algunos casos de miasis en humanos y cerca del 74 por ciento de las personas afectadas requirieron hospitalización.

“Es decir, estamos frente a un problema que debe atenderse desde una visión integral de salud pública”, aseguró Judith Vanegas.

Por ello, la representante popular subrayó la necesidad de fortalecer el enfoque de “Una Sola Salud”, que establece la relación entre salud humana, salud animal y salud ambiental, ello, con el propósito de consolidar acciones preventivas y proteger a las comunidades rurales y la producción agropecuaria.

“Desde territorios rurales como Milpa Alta, conocemos perfectamente la importancia de proteger la sanidad animal y acompañar a las comunidades productoras.

La legisladora descartó que este llamado (dirigido a la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, CORENADR, SENASICA y la SADER) sea para generar una alarma social.

Vanegas señaló que busca fortalecer la prevención, la difusión de información y la coordinación institucional para actuar oportunamente frente a esta problemática, reconociendo los esfuerzos que ya se están realizando, hoy proponemos reforzarlos desde una visión de corresponsabilidad institucional.

“Defender el campo también es defender a las familias que todos los días trabajan la tierra, producen alimentos y sostienen buena parte de la vida económica y social de nuestro país”, concluyó.