Zaira Cedillo encabeza rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec

Rehabilitación del Parque de las Rampas en Ecatepec (@horacioduarteo/X)

La Diputada local Zaira Cedillo Silva encabezó la rehabilitación integral y reinauguración del Parque de las Rampas en Ecatepec, acción que beneficiará a más de 12 mil personas y forma parte de las labores de recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia comunitaria, el deporte, la integración familiar y la percepción de seguridad en indicadores específicos de la encuesta ENSU del INEGI.

En compañía de Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad del Estado de México; así como de los diputados locales Carlos Martínez Zurita y Edmundo Luis Valdeña, la legisladora local destacó que existe coordinación permanente con el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez y su gabinete para devolver espacios públicos a niñas, niños, jóvenes y familias mexiquenses.

“Hemos metido mucho trabajo y mucho corazón. Estos espacios antes estaban oscuros, se ocupaban para delinquir y estaban llenos de basura; hoy los vemos limpios e iluminados, con niñas, niños y jóvenes jugando y conviviendo”, destacó Cedillo, quien además ha encabezado jornadas de rehabilitación, limpieza y recuperación de espacios comunitarios en distintas zonas del municipio.

Durante la jornada se realizaron actividades deportivas, recreativas y comunitarias como torneos infantiles y juveniles de box, partidos de futbol, skateboarding, música y juegos. Horacio Duarte Olivares aseguró que desde el Gobierno del Estado de México se continuará respaldando este tipo de iniciativas de la Diputada Zaira Cedillo y demás legisladores locales, al señalar que “estos espacios integran a la comunidad, reconstruyen el tejido social y ayudan a que Ecatepec y el Estado de México sean lugares más seguros”.

Por su parte, Juan Hugo de la Rosa García, Secretario de Movilidad, reconoció que la recuperación de espacios públicos también contribuye a mejorar el entorno urbano y a fortalecer condiciones de movilidad, convivencia y tranquilidad para las familias de Ecatepec.