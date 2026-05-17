Coyoacán inicia censo vehicular en colonias cercanas al Estadio Azteca ante operativos por el Mundial 2026

La alcaldía de Coyoacán informó que inició el censo vehicular dirigido a habitantes de colonias aledañas al Estadio Azteca, como parte de las medidas de movilidad previstas para la Copa Mundial de Futbol 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.

El objetivo del registro es permitir el acceso de residentes a sus viviendas durante los días en que se celebren partidos de futbol en el estadio. Las restricciones vehiculares se aplicarían únicamente en cinco fechas programadas por la FIFA y durante horarios específicos alrededor de cada encuentro.

Según el calendario difundido para la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca será sede de cinco partidos, uno por semana. Por ello, el acceso controlado en la zona se implementaría solamente en esos cinco días.

La alcaldía señaló que participa como instancia coadyuvante dentro de una mesa de coordinación integrada por autoridades del gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal. Indicó además que las responsabilidades relacionadas con movilidad, tránsito, transporte público y seguridad corresponden a dependencias de distintos niveles de gobierno.

Coyoacán inicia censo vehicular en colonias cercanas al Estadio Azteca ante operativos por el Mundial 2026

Como parte del operativo, las autoridades prevén entregar un tarjetón de acceso para cada vehículo registrado dentro de la denominada “primera milla” alrededor del estadio. El perímetro considerado comprende el polígono delimitado por Calzada de Tlalpan al oriente, Periférico Sur al sur, avenida Gran Sur al poniente y avenida Santa Úrsula al norte.

Las colonias que serán censadas en su totalidad son El Caracol, La Zorra, Media Luna, Joyas del Pedregal, Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal. En tanto, el censo se realizará de forma parcial o seccional en Pedregal de Santa Úrsula y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Las y los residentes deberán proporcionar información de vehículos de dos o cuatro ruedas, incluyendo marca, modelo, color, placas y comprobación de domicilio conforme a la tarjeta de circulación. La alcaldía indicó que los datos serán resguardados conforme a la legislación de protección de datos personales.

Posteriormente, se generará un código QR para cada vehículo registrado, el cual, de acuerdo con las autoridades, será intransferible y contará con mecanismos para evitar falsificaciones.

Para quienes no hayan sido localizados durante el levantamiento del censo en sus domicilios, se habilitó un módulo de atención en el Centro de las Artes Santa Úrsula (CASU), conocido también como la ex tienda del Departamento, ubicado en la esquina de la calle San Ricardo y avenida Santa Úrsula. El módulo opera de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Las fechas previstas para la aplicación del acceso vehicular controlado son:

Jueves 11 de junio, a partir de las 13:00 horas.

Miércoles 18 de junio, a partir de las 19:00 horas.

Miércoles 24 de junio, a partir de las 19:00 horas.

Martes 30 de junio, a partir de las 19:00 horas.

Domingo 5 de julio, a partir de las 18:00 horas.

La propuesta preliminar contempla que las restricciones se apliquen cinco horas antes y hasta dos horas después de cada partido.

La definición de los filtros de ingreso y salida para residentes será realizada por autoridades capitalinas en coordinación con diversas instancias gubernamentales.

Según lo informado, en cada punto de control operarán equipos multidisciplinarios encargados de facilitar el acceso a quienes habitan en la zona.

La alcaldía también precisó que los vehículos de seguridad pública, servicios de emergencia, bomberos, ambulancias, protección civil y atención médica podrán ingresar sin restricciones al perímetro controlado.

An este sentido, indicó que en las mesas de coordinación se ha planteado la comunicación con plataformas de transporte, servicios de reparto de alimentos y otros prestadores de servicios para que sus operaciones se realicen antes de los horarios de control vehicular, ya que durante dichos periodos únicamente podrán ingresar residentes acreditados de la zona.