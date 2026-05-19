Cuajimalpa activa operativo preventivo por temporada de lluvias

La qlcaldía Cuajimalpa puso en marcha el operativo Tlaloque, estrategia de prevención orientada a reducir riesgos durante la temporada de lluvias en la demarcación.

El operativo se implementará en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y permanecerá activo hasta mediados de noviembre.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, informó que las acciones contemplan la participación de áreas como Servicios Urbanos, Seguridad Pública y Protección Civil, con tareas enfocadas en prevención y atención de emergencias.

Según la alcaldía, el despliegue incluye cuatro cuadrillas y cuatro camionetas para labores operativas, así como 89 unidades y 180 elementos de seguridad por turno. También se contará con una ambulancia y dos unidades de Emergencias Urbanas para la atención de incidentes.

Las acciones son el desazolve de coladeras, limpieza de calles para prevenir inundaciones, atención de zonas de riesgo en barrancas, reforzamiento de la seguridad pública y sustitución de luminarias.

Autoridades locales señalaron que estas medidas buscan disminuir posibles afectaciones derivadas de las lluvias, particularmente en una zona con características geográficas como barrancas y pendientes.

La alcaldía también hizo un llamado a la población a evitar tirar basura en la vía pública, al señalar que los desechos pueden obstruir coladeras y contribuir a encharcamientos e inundaciones.