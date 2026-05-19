Tlalnepantla prepara el “Balón por la Paz”; invitan a familias a dejar su huella en jornada comunitaria

“Balón por la Paz” Una actividad comunitaria donde los asistentes podrán plasmar mensajes, dibujos y frases sobre unidad y convivencia.

Tlalnepantla busca llenar de color y mensajes de unidad uno de sus espacios deportivos más representativos con la creación del llamado “Balón por la Paz”, una actividad impulsada dentro del programa Atención a las Causas y las Jornadas por la Paz 2026.

La invitación está abierta para familias completas, jóvenes, niñas y niños que quieran participar dejando dibujos, frases y mensajes enfocados en la convivencia, el respeto y la esperanza dentro de la comunidad.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo a las 9:00 de la mañana en el Deportivo “Edson Álvarez”, donde autoridades municipales esperan reunir a habitantes de distintas colonias para participar en esta jornada simbólica.

La iniciativa busca convertir el deporte y las expresiones artísticas en herramientas para fortalecer la convivencia social y promover la participación ciudadana.

De acuerdo con la convocatoria, la intención es que cada persona deje una huella personal en el “Balón por la Paz”, como una forma de representar el sentido de comunidad y el trabajo colectivo por un entorno más unido.

Bajo el lema “cuando una comunidad se une puede transformar el mundo”, las Jornadas por la Paz también buscan impulsar actividades que acerquen a las familias a espacios públicos y fomenten la apropiación positiva de estos lugares.

El gobierno municipal señaló que este tipo de dinámicas forman parte de las acciones enfocadas en fortalecer el tejido social en #NuestraCiudad, mediante actividades culturales, recreativas y de participación comunitaria.

Además de la intervención artística del balón, durante la jornada se prevé un ambiente familiar con actividades de convivencia y espacios para que niñas, niños y jóvenes expresen su creatividad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para sumarse a esta actividad y participar en una mañana dedicada a la unión comunitaria y al mensaje de paz en Tlalnepantla.