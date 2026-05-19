Desazolvan más de 900 kilómetros de tubería en Ecatepec para prevenir inundaciones

El gobierno municipal de Ecatepec informó que realizó trabajos de desazolve en 902 kilómetros de tubería y retiró más de un millón de cubetas de lodo, basura y sedimentos como parte de las acciones para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias que comenzó el pasado 15 de mayo.

Durante la conferencia semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss señaló que este año se destinarán 533 millones de pesos para infraestructura hidráulica, una cifra que calificó como histórica para el municipio. Además, destacó que el Operativo Tormenta cuenta con la participación de mil 300 trabajadores y 130 unidades para atender emergencias provocadas por las lluvias.

La presidenta municipal explicó que el gobierno trabaja en dos líneas de acción: atender de manera inmediata las afectaciones por lluvias y mejorar la infraestructura hidráulica que, aseguró, permaneció abandonada durante años.

“Hemos desazolvado 902 kilómetros de tubería, una extensión que equivale a casi seis veces el tamaño lineal del municipio de Ecatepec. Hemos retirado más de un millón de cubetas de lodo. Atendido 41 socavones y rehabilitado 63 calles”, afirmó.

Cisneros Coss comparó las inversiones realizadas en años anteriores y señaló que en 2024 la administración pasada destinó únicamente 14 millones de pesos al tema hidráulico. En contraste, indicó que en 2025 se invirtieron 118 millones y que este año el presupuesto aumentó a 533 millones de pesos, gracias al respaldo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La alcaldesa reconoció que las inundaciones son una de las principales problemáticas que enfrentan los habitantes de Ecatepec cada temporada de lluvias, por lo que aseguró que buscan atender el problema desde el origen y no solo reaccionar cuando ocurren emergencias.

“Hoy tenemos cárcamos operando, equipos vactor, retroexcavadoras y cuadrillas atendiendo encharcamientos, destapando coladeras, apoyando a familias y rehabilitando vialidades”, comentó.

También explicó que, además de limpiar las tuberías, se han retirado más de dos mil 300 metros cúbicos de lodo y basura que obstruían el drenaje y aumentaban el riesgo de inundaciones en varias colonias del municipio.

Por su parte, Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua Sapase, destacó que las inversiones realizadas en drenaje son obras que muchas veces no son visibles para la población, pero que ayudan a disminuir las afectaciones durante las lluvias.

El funcionario recordó que el año pasado se invirtieron más de 100 millones de pesos en cárcamos y drenaje con apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal. Añadió que este año también se adquirieron siete nuevos equipos vactor con tecnología especializada para reforzar las labores de limpieza y desazolve.

“Creo que ningún municipio del Estado ha comprado siete equipos con la mejor tecnología durante muchos años. Esas son las cosas que hoy nos están ayudando a ir mitigando la problemática que vamos a enfrentar durante la temporada de lluvias”, expresó.

Las autoridades municipales aseguraron que los trabajos continuarán en diferentes puntos de Ecatepec para reducir riesgos y atender de manera más rápida cualquier emergencia derivada de las fuertes lluvias.