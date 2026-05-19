Delfina Gómez destaca obras, seguridad y salud en Edomex durante visita presidencial a Toluca

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez aprovechó la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Toluca para hacer un balance de acciones y proyectos impulsados en la entidad en materia de movilidad, seguridad, infraestructura y salud.

En la planta de General Motors, la mandataria estatal detalló avances vinculados al denominado Plan México, entre ellos la llegada de inversiones privadas y la ejecución de programas regionales en territorio mexiquense.

Delfina Gómez mencionó el desarrollo del Plan Integral Oriente, estrategia que, dijo, contempla 121 acciones, programas y obras relacionadas con salud, educación, vivienda, bienestar y movilidad, con impacto en más de 10 millones de habitantes.

En materia de seguridad, señaló la operación del Mando Unificado Oriente, esquema que atiende a 15 municipios del Valle de México. En el sector salud, informó que la entidad recibió la incorporación de más de mil 600 profesionales.

La gobernadora también hizo referencia a obras de infraestructura ejecutadas durante este año, entre ellas la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte y la rehabilitación de la carretera federal Toluca–Ciudad Altamirano.

Asimismo, recordó que el Trolebús Mexiquense cumplió un año de funcionamiento, sistema de transporte que, según datos oficiales, ha acumulado más de 25 millones de usuarios desde su puesta en operación.

Además, la mandataria mexiquense mencionó además inversiones de empresas internacionales como Nestlé, Bayer, Pfizer y Unilever en el Estado de México.

La visita presidencial tuvo como marco el anuncio de General Motors sobre nuevos planes de producción en México, con una meta proyectada de alcanzar 80 mil vehículos anuales hacia 2030.