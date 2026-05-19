En el Día de la Madre, Life360 celebra a las conductoras más seguras de México

Imagen ilustrativa de una mujer manejando Imagen ilustrativa de una mujer manejando (La Crónica de Hoy)

Las mamás no solo cuidan a todos en la familia, también son las que mejor manejan.

Según datos de Life360, la empresa de seguridad y conexión familiar que mantiene a las personas cerca de sus seres queridos, las mamás se destacan como las conductoras más prudentes y cuidadosas del país. Otros miembros del app tienen tasas de accidentes más altas, como los adolescentes en edad de conducir con 5.15 accidentes por millón de viajes y los papás con 4.31 accidentes por millón de viajes, las madres solo tienen 2.69 accidentes por millón de viajes.

Adicionalmente, las mamás registran una de las tasas más bajas de exceso de velocidad, con apenas 1.44% del total de viajes, lo que refuerza su comportamiento responsable en carretera. Por el contrario, hay que hacerles un jalón de orejas a los papás que abusan de la velocidad, con un 2.05% de exceso de velocidad cada vez que toman el coche.

Más allá de las estadísticas, estos datos reflejan algo más profundo: diferentes patrones de conducción moldeados por las rutinas y responsabilidades diarias. En muchos casos, conducir está estrechamente ligado a la coordinación de actividades familiares, la gestión de horarios y el desplazamiento por entornos urbanos de alta densidad.

No es casualidad que, en México:

El 82.5% de los viajes están relacionados con compras y actividades del hogar

El 42.2% incluye transporte a la escuela o actividades de hijos

Y más del 75% de los recorridos responden a traslados cotidianos como trabajo o responsabilidades familiares

Es decir, gran parte de la movilidad diaria está directamente vinculada a su rol como eje de la dinámica familiar.

Por esto, las mamás no solo son conductoras responsables, también son usuarias activas de tecnología para mejorar su seguridad y la de sus familias. Como se refleja los datos de Life360, el 77.3% de los viajes se realizan en zonas urbanas y el 71% en tráfico denso, lo que convierte a la información en tiempo real en una aliada clave en la vida familiar diaria.

Porque manejar no es sólo trasladarse: es coordinar, anticipar y cuidar al mismo tiempo. Por esto, en este Día de las Madres, Life360 reconoce a quienes, además de llevar a todos a su destino, lo hacen de la forma más segura. Porque si alguien sabe cómo llegar bien, son ellas.

Sobre Life360

Life360, una empresa de seguridad y conexión familiar, mantiene a las personas cerca de sus seres queridos. Su aplicación móvil líder en el sector y los dispositivos de rastreo Tile permiten a sus miembros mantenerse conectados con las personas, mascotas y cosas que más les importan, gracias a una gama de servicios que incluyen compartir la ubicación, informes de conducción segura Con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, Life360, una empresa que prioriza el trabajo remoto, presta servicio a aproximadamente 91.6 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en más de 150 países. Life360 ofrece tranquilidad y mejora la vida familiar cotidiana en todos los momentos importantes, grandes y pequeños. Para más información, visita life360.com.