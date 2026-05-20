Naucalpan recupera espacios públicos con obras comunitarias en El Molino y La Mancha III

Gobierno de Naucalpan Rehabilitación de parques, luminarias, vialidades, limpieza y obras en zonas escolares.

Con trabajos de limpieza, alumbrado, rehabilitación de áreas recreativas y mejoras urbanas, el gobierno municipal de Naucalpan avanzó en nuevas jornadas de intervención comunitaria en las colonias El Molinito y La Mancha III, con la intención de recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad para las familias.

Durante la jornada “Huellas de la Transformación #73”, encabezada por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez en el Parque Los Pinos, en El Molinito, se realizaron distintas obras para renovar uno de los puntos comunitarios más representativos de la zona.

Las acciones incluyeron reparación e instalación de luminarias, recuperación de juegos infantiles y áreas de calistenia, además de poda, limpieza profunda y aplicación de mezcla asfáltica.

De acuerdo con el balance presentado durante la actividad, se colocaron 18 luminarias y ocho postes, además de repararse otras 58 lámparas. También se instalaron estructuras para ejercicio, se rehabilitaron juegos infantiles, se aplicó arenilla y se incorporaron dos juegos montables.

En materia urbana, se realizaron trabajos de pintura en cancha y estructuras metálicas, mejoras en guarniciones, topes, cruces peatonales y muros, además de la poda de 13 árboles y la aplicación de 65 toneladas de mezcla asfáltica.

Uno de los resultados destacados fue el retiro de más de nueve toneladas de residuos sólidos, con lo que se buscó devolver funcionalidad y mejores condiciones al espacio público.

Durante la jornada, Isaac Montoya señaló que su administración busca llevar estas intervenciones a colonias, pueblos y fraccionamientos del municipio, al considerar a El Molinito como una de las comunidades con mayor identidad popular dentro de Naucalpan.

En paralelo, la colonia La Mancha III también registró avances mediante el programa La COMUNA (Comunidad Unida y Activa), impulsado por el ayuntamiento para atender necesidades planteadas por vecinas y vecinos.

Los trabajos se realizaron después de una visita previa del alcalde a la comunidad y estuvieron enfocados principalmente en mejorar la movilidad y disminuir riesgos en espacios de uso diario.

Entre las acciones realizadas aparecen repavimentaciones, jornadas de limpieza, apoyos de servicios públicos y la restauración de infraestructura en la zona escolar.

Vecinos de la colonia señalaron que algunas áreas llevaban años sin recibir mantenimiento. Uno de los puntos atendidos fue un tramo escolar afectado por desgaste y deslavamiento, donde diariamente transitan estudiantes, madres, padres de familia y peatones.

En esa zona también se rehabilitó un barandal que presentaba deterioro importante, corrosión y falta de mantenimiento. La intervención se realizó con apoyo del gobierno municipal y personal de obras públicas, tras detectarse el nivel de riesgo existente.

Habitantes de La Mancha III afirmaron que, aunque los cambios han sido graduales, ya observan mejoras en la comunidad y una mayor participación vecinal en jornadas de limpieza y actividades comunitarias.

Las acciones, aseguraron autoridades y residentes, buscan construir entornos más seguros, funcionales y con mejores condiciones para quienes viven en Naucalpan.