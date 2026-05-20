Congreso CDMX aprueba ley para proteger a polinizadores

Día Mundial de las Abejas Este 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas, fecha dedicada a difundir el cuidado y protección de estos pequeños polinizadores cuya extinción provocaría efectos devastadores en el planeta.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la expedición de la Ley para el Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores con el fin de fortalecer la actividad apícola y la protección de polinizadores para garantizar la soberanía alimentaria.

En dicha ley se reconoce la apicultura como una actividad productiva y se determinan aspectos fundamentales para su desarrollo y protección. Además establece la protección de abejas y especies polinizadoras.

También se determinan sanciones para quien dañe enjambres o use plaguicidas peligrosos en el proceso de producción de la apicultura.

La propuesta fue presentada por el diputado morenista Paulo García, el 6 de febrero de 2025.

“Este es un tema que puede ser invisible para muchos, pero sin las abejas no existiría nuestra cocina. Tenemos que proteger nuestro ecosistema, especialmente viviendo en una gran urbe”, apuntó el legislador.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Elvia Estrada, quien dictaminó la iniciativa, celebró que por primera vez se reconoce ante la ley la apicultura urbana y rural en la capital, además de proteger a especies como abejas, mariposas, colibríes y murciélagos.

“Proteger a los polinizadores es proteger nuestra alimentación, nuestra salud y el medio ambiente”, señaló.

La diputada explicó que el 75 por ciento de los cultivos alimentarios dependen de los polinizadores, por lo que su desaparición representa un riesgo para la producción de frutas, verduras y semillas.

Entre las acciones más importantes que contempla esta nueva legislación destacan:

La creación de un padrón de apicultores, la instalación de jardines para polinizadores en parques, escuelas y espacios públicos. Y la creación de protocolos para actuar en casos de muerte masiva de abejas por intoxicación.

La legisladora recordó que México es uno de los países con mayor diversidad de abejas en el mundo, pero la Ciudad de México aún no contaba con una ley específica para protegerlas.

Con esta aprobación, la Ciudad de México se convierte en la entidad número 23 del país con una legislación en materia apícola y de conservación de polinizadores.

Finalmente, Elvia Estrada aseguró que esta ley también es resultado de las propuestas y participación de apicultores, pueblos originarios y ciudadanos interesados en el cuidado del medio ambiente.