IECM publica resultados del Presupuesto Participativo 2026-2027 y de integración de las COPACO

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que ya se encuentran disponibles los resultados de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, ejercicios de democracia participativa realizados entre el 20 y el 30 de abril en modalidad anticipada y el 3 de mayo en jornada presencial.

La información puede consultarse a través del micrositio habilitado por el organismo, donde las personas usuarias pueden revisar los proyectos ganadores y la integración de las COPACO mediante búsquedas por ejercicio fiscal, alcaldía, unidad territorial y distrito.

La convocatoria del proceso indica que los recursos del Presupuesto Participativo deben destinarse a proyectos de mantenimiento, mejoramiento, servicios, obras y reparaciones de espacios y bienes de uso común en las distintas unidades territoriales.

En cuanto a las Comisiones de Participación Comunitaria, estas estarán integradas por nueve personas electas mediante voto universal, libre, directo y secreto en cada unidad territorial. Los cargos tendrán una duración de tres años y carácter honorífico. Para este proceso se registraron 17 mil 769 candidaturas.

Según datos del IECM, la jornada electiva y consultiva registró una participación ciudadana de 6.4 por ciento. Las alcaldías con mayor nivel de participación fueron Venustiano Carranza (9.33%), Cuajimalpa de Morelos (8.85%) e Iztacalco (8.03%). En contraste, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Tláhuac reportaron los niveles más bajos de concurrencia.

El instituto también informó que realiza Asambleas de Casos Especiales en aquellas unidades territoriales donde circunstancias particulares impidieron determinar un proyecto ganador de manera ordinaria dentro de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

Asimismo, del 1 al 30 de junio se desarrollarán las sesiones de instalación de las nuevas COPACO.