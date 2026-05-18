Alcalde de Cuajimalpa anuncia ruta de transporte especial para el Mundial

Alcalde de Cuajimalpa comparece ante el Congreso de la CDMX

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, rindió cuentas sobre los avances y las principales acciones emprendidas por su administración para mejorar las condiciones de vida de la población de esta demarcación ante el Congreso de la Ciudad de México; entre los logros anunció una ruta especial de transporte que conectará a los turistas, que llegarán durante el Mundial, con Santa Fe.

El edil destacó la coordinación institucional con el Gobierno local, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada y con su gabinete, “más allá de partidos políticos somos mexicanos, somos parte de una alcaldía muy importante y la coordinación es muy positiva y los resultados están a la vista”, afirmó ante medios de comunicación.

Cuajimalpa, lista para el Mundial

Entre otros temas, el alcalde informó a medios de comunicación que la demarcación que gobierna ya está lista para el Mundial con un operativo de movilidad especial.

Detalló que la demarcación recibirá a miles de turistas en la zona hotelera en Santa Fe, por lo que se implementará un transporte especial que salga de la estación del Tren Interurbano y del Parque La Mexicana; además incluirá elementos de seguridad.

“Se está diseñando en conjunto con Semovi, una ruta de transporte interno llamada Santa Fe Bus o Safe Bus para conectar internamente toda la zona de Santa Fe para el turismo. Porque todos los días llega un número muy importante de personas a esta estación y no existe un sistema interno de transporte", explicó.

El alcalde dio a conocer que eventualmente se implementará también una ruta para los pueblos originarios a la Estación del Tren, “para que tengamos una mejor conectividad”.

Durante la exposición de sus resultados, Orvañanos destacó los resultados en materia de seguridad, cuyas acciones lograron una baja histórica del 42 por ciento en los delitos de alto impacto, al pasar de 66 casos en 2025 a 53 este año, y que se erradicaron al 100 por ciento los delitos de robo a repartidor.

Y reconoció que trabaja en conjunto con las instituciones escolares para reducir la violencia en los planteles escolares, que es donde recientemente se han presentado riñas (principalmente entre mujeres).

También resaltó un avance del 100 por ciento en la actualización técnica y operativa del Atlas de Riesgo; la inversión de 53 millones de pesos en obras hidráulicas, urbanas y sociales, y los 41.4 millones de pesos que destinó al mejoramiento vial y repavimentación.

Asimismo, el destino de 15 millones de pesos para la recuperación de espacios; la implementación de programas sociales para la niñez, la juventud, las mujeres y apoyo a la economía local de la demarcación.

En materia de transparencia, destacó que Cuajimalpa es la única alcaldía con un convenio con Transparencia Mexicana, y que cuenta con herramientas digitales para que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real el uso de los recursos públicos y el avance de obras, lo que fortalece la rendición de cuentas.

Orvañanos también destacó acciones para impulsar la cultura, el deporte y en materia de medio ambiente.