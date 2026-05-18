Suman recursos para pavimentar la calle Ixpantepec en Texcoco

Pavimentación de la calle Ixpantepec en Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco y los vecinos de Santa Catarina del Monte, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación hidráulica de la calle Ixpantepec, en donde la administración municipal invertirá un millón 400 mil pesos en materiales, mientras los vecinos de la comunidad aportarán la mano de obra.

“Vengo a asumir mi compromiso con la comunidad de Santa Catarina del Monte, como en todos los pueblos de Texcoco, para realizar las obras que mejoren la calidad de vida de la población”, declaró el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez.

Gutiérrez Martínez destacó que estos trabajos concluirán antes de que inicie el periodo escolar. “La idea es que los niños que pasan por aquí para ir a su escuela no ensucien los tenis que les vamos a dar, porque este ya no será un camino de terracería, estará pavimentado”, expresó.

La titular de Obras Públicas, Erendira Mendoza Herrera, enfatizó que para la obra suministraron materiales que constan de 160 toneladas de cemento, 164 metros cúbicos de arena, 233 metros cúbicos de grava, 22 rollos de malla, 85 metros cúbicos de tepetate, 8 piezas de brocal y dos millares de tabiques, estos últimos para los pozos de visita, haciendo una inversión total de un millón 400 mil pesos.

Nazario Gutiérrez detalló que estos trabajos incluyen la construcción de un puente, lo que permitirá que las familias de Santa Catarina tengan una conexión digna y segura para facilitar el día a día de todos los vecinos.

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