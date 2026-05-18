¿A qué hora lloverá hoy en CDMX? Alerta por lluvias torrenciales, granizo y vientos fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una alerta para todos las personas que vivan o desarrollen sus actividades en la CDMX, debido a un pronóstico de lluvias para las próximos días.
Este diluvio vendrá acompañado de granizo, actividad eléctrica y fuertes vientos que podrían colapsar algunas alcaldías de la ciudad. Es por ello que en esta nota te decimos qué días y en qué horario se presentarán estas tormentas de temporada.
¿Qué días lloverá fuerte en CDMX?
De acuerdo con el informe de la SGIRPC será a partir de este lunes 18 y hasta el jueves 21 de mayo con 25 y 50 milímetros de agua por hora. Además, los vientos sostenidos irán de 10 a 20 km/h, con rachas violentas de 30 a 50 km/h. cuando esta temporada de lluvias se encuentre en su punto más álgido.
Cuáles son las recomendaciones Protección Civil ante las fuertes lluvias
- Mantente atento al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, que emite avisos en tiempo real por colonia.
- Retira basura de las coladeras cercanas a tu domicilio antes de que empiece a llover, es la forma más directa de evitar que el agua se acumule en tu calle.
- No intentes cruzar avenidas o calles con corrientes de agua visibles, sin importar qué tan bajo parezca el nivel: la fuerza del agua en movimiento puede arrastrarte.
- Evita refugiarte bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica, y sal a la calle con impermeable o paraguas siempre que puedas.
- Si manejas, reduce la velocidad y mantén doble distancia de frenado.
Amenazas activas en CDMX: lluvias intensas, deslaves y caída de estructuras
El principal riesgo de este episodio de lluvias prolongadas no solo está en la precipitación, sino en la acumulación de agua y la intensidad del viento. Especialistas de la SGIRPC advirtieron que estas condiciones pueden ablandar el suelo, aumentando la posibilidad de deslaves y corrientes de lodo, sobre todo en alcaldías con zonas elevadas o cercanas a barrancas.
De igual forma, se anticipa un aumento considerable en los niveles de ríos y sistemas entubados, lo que podría generar encharcamientos severos e incluso inundaciones en áreas con drenaje deficiente o ubicadas en partes bajas. A esto se suma el riesgo por ráfagas de viento fuertes, que podrían provocar la caída de árboles, afectaciones al cableado eléctrico y el desplome de anuncios espectaculares.