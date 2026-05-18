¿A qué hora lloverá hoy en CDMX? Alerta por lluvias torrenciales, granizo y vientos fuertes

Lluvias CDMX (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió una alerta para todos las personas que vivan o desarrollen sus actividades en la CDMX, debido a un pronóstico de lluvias para las próximos días.

Este diluvio vendrá acompañado de granizo, actividad eléctrica y fuertes vientos que podrían colapsar algunas alcaldías de la ciudad. Es por ello que en esta nota te decimos qué días y en qué horario se presentarán estas tormentas de temporada.

¿Qué días lloverá fuerte en CDMX?

De acuerdo con el informe de la SGIRPC será a partir de este lunes 18 y hasta el jueves 21 de mayo con 25 y 50 milímetros de agua por hora. Además, los vientos sostenidos irán de 10 a 20 km/h, con rachas violentas de 30 a 50 km/h. cuando esta temporada de lluvias se encuentre en su punto más álgido.

Cuáles son las recomendaciones Protección Civil ante las fuertes lluvias

Mantente atento al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC , que emite avisos en tiempo real por colonia.

, que emite avisos en tiempo real por colonia. Retira basura de las coladeras cercanas a tu domicilio antes de que empiece a llover, es la forma más directa de evitar que el agua se acumule en tu calle.

No intentes cruzar avenidas o calles con corrientes de agua visibles, sin importar qué tan bajo parezca el nivel: la fuerza del agua en movimiento puede arrastrarte.

Evita refugiarte bajo árboles o estructuras metálicas durante la actividad eléctrica, y sal a la calle con impermeable o paraguas siempre que puedas.

Si manejas, reduce la velocidad y mantén doble distancia de frenado.

Amenazas activas en CDMX: lluvias intensas, deslaves y caída de estructuras

El principal riesgo de este episodio de lluvias prolongadas no solo está en la precipitación, sino en la acumulación de agua y la intensidad del viento. Especialistas de la SGIRPC advirtieron que estas condiciones pueden ablandar el suelo, aumentando la posibilidad de deslaves y corrientes de lodo, sobre todo en alcaldías con zonas elevadas o cercanas a barrancas.

De igual forma, se anticipa un aumento considerable en los niveles de ríos y sistemas entubados, lo que podría generar encharcamientos severos e incluso inundaciones en áreas con drenaje deficiente o ubicadas en partes bajas. A esto se suma el riesgo por ráfagas de viento fuertes, que podrían provocar la caída de árboles, afectaciones al cableado eléctrico y el desplome de anuncios espectaculares.