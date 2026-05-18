¿Lloverá este martes 19 de mayo? Pronóstico del clima CDMX Conoce si lloverá en la CDMX y cuál es el pronóstico del clima por alcaldías (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

No olvides el paraguas, pues existe probabilidad de lluvia para la CDMX; conoce el pronóstico del clima por alcaldías para este martes 19 de mayo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes 19 de mayo se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo a lo largo del territorio nacional debido a un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad.

¿Lloverá este martes 19 de mayo en la CDMX? Pronóstico del tiempo

Para este martes 19 de mayo, el SMN informó que en la CDMX se esperan lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras tanto, para la mañana del martes, el cielo estará parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado, y por la tarde el ambiente será cálido con el cielo medio nublado.

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

A pesar de que no se ha pronosticado una hora exacta en la que empezará a llover, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el pronóstico de lluvia para este martes 19 de mayo es para la tarde de este día.

Temperaturas máximas y mínimas para las alcaldías de la CDMX

La temperatura máxima general para la CDMX este martes 19 de mayo será de 27 a 29 °C y la mínima de 12 a 14 °C. El SMN informó cuál es el pronóstico de temperaturas por alcaldías: