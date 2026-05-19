PVEM pedirá cambios en Ley de Rentas Justas, “no estamos de acuerdo”, afirma

PVEM no está de acuerdo con iniciativa de Clara Brugada

El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México declaró que, “de entrada” no está de acuerdo con la Ley de Rentas Justas”, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Jesús Sesma adelantó que pedirá cambios en dicha iniciativa. Además comentó que este martes la bancada verde tenía una reunión con un grupo muy importante de desarrolladores inmobiliarios, pero cancelaron de ultimo momento.

“Desconozco por qué nos cancelaron a la mera hora; por eso ya no me gusta avisar porque luego las llamadas del teléfono rojo (del Gobierno local), que según ya no lo usan, sí lo usan y nos frenan cosas”, lamentó el dirigente del PVEM en la capital.

La Ley de Rentas Justas, enviada por la mandataria local al Congreso establece que los precios de las rentas no pasen por encima de la inflación.

Además obliga al Gobierno a incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible; también busca crear la Defensoría de los Derechos Inquilinarios —encargada de la promoción y de la defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones entre arrendadores y arrendatarios—.

Y se incorpora el derecho constitucional de todos los habitantes de la ciudad al arraigo vecinal y comunitario.