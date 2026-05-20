Tlalnepantla entrega Tinacos y cisternas en San Lucas Patoni para apoyar hogares con almacenamiento de agua

Tinacos y cisternas llegan a San Lucas Patoni Vecinos recibieron equipos de almacenamiento como parte de un programa que busca mejorar el acceso y conservación del agua en los hogares.

En Tlalnepantla continúa la segunda jornada del programa de entrega de tinacos y cisternas de uso doméstico, una estrategia impulsada por el gobierno municipal encabezado por Raciel Pérez Cruz y el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, con el objetivo de apoyar a familias que necesitan mejores condiciones para almacenar agua.

Durante las entregas realizadas en San Lucas Patoni, autoridades municipales señalaron que el programa busca fortalecer el acceso al agua en las viviendas y ayudar a que las familias puedan conservar el líquido en mejores condiciones, especialmente en zonas donde el suministro puede ser irregular.

Las autoridades explicaron que las visitas y verificaciones domiciliarias continúan avanzando de manera gradual en diferentes colonias del municipio, por lo que pidieron paciencia a las personas que ya realizaron su registro y están en espera de recibir el apoyo.

Vecinas beneficiadas destacaron que este tipo de apoyos representan un alivio para muchas familias, ya que contar con un tinaco o una cisterna ayuda a almacenar agua de forma más segura y evitar problemas cuando hay baja presión o interrupciones en el servicio.

“Está muy bien que nos ayuden a las familias que más lo necesitamos”, comentó una de las beneficiarias durante la jornada de entrega. Otra vecina señaló que el apoyo permitirá conservar el agua en mejores condiciones dentro de su hogar.

El programa forma parte de las acciones que el gobierno municipal mantiene para mejorar servicios básicos y atender necesidades relacionadas con el acceso al agua en distintas comunidades de Tlalnepantla.

Autoridades municipales reiteraron que las entregas seguirán conforme avancen las revisiones de registros y verificaciones en las colonias contempladas dentro del programa.