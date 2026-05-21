Con perforación y rehabilitación de 71 pozos, buscan llevar agua por la red a más familias de Ecatepec

Con perforación y rehabilitación de pozos, buscan llevar agua por la red a más familias de Ecatepec

El Gobierno de Ecatepec informó que durante este año se invertirán 985 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica para mejorar el suministro de agua potable en distintas zonas del municipio, principalmente en la Quinta Zona y San Andrés de la Cañada, donde miles de familias han padecido por años la escasez del líquido.

La administración encabezada por Azucena Cisneros Coss detalló que, en coordinación con el Gobierno de México, se realizan trabajos de perforación y rehabilitación de 71 pozos con el objetivo de que más habitantes reciban agua directamente en sus hogares a través de la red.

Autoridades municipales señalaron que una de las prioridades del gobierno local es resolver la falta de agua potable que afecta desde hace varios años a distintas comunidades de Ecatepec. Por ello, con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se han puesto en marcha diversas acciones para mejorar la distribución del recurso.

Entre las obras más recientes destaca la rehabilitación del pozo Ejidos de Tulpetlac 2, inaugurado el pasado 15 de mayo por la alcaldesa Azucena Cisneros. El pozo fue reperforado y equipado con tecnología de última generación para abastecer de agua a cerca de 46 mil habitantes de ocho colonias.

De acuerdo con el gobierno municipal, este pozo forma parte de un proyecto de automatización de 11 sistemas hidráulicos que serán monitoreados de manera remota a través del C4 y mediante telemetría, con la intención de detectar fallas y mejorar la operación del servicio.

Además, personal del organismo Sapase realizó la reparación de 4 mil 879 fugas de agua, clausuró 54 tomas clandestinas y llevó a cabo siete operativos contra el llamado “huachicoleo” de agua, acciones que permitieron aumentar la producción a más de 4 mil 340 litros por segundo.

Las autoridades afirmaron que estas medidas han ayudado a estabilizar el suministro de agua en beneficio de más de un millón de habitantes del municipio.

Otra de las obras destacadas es la rehabilitación de la planta potabilizadora “Emiliano Zapata”, ubicada en la colonia Alborada de Aragón. La obra requirió una inversión cercana a los 10 millones de pesos y actualmente abastece de agua potable a más de 30 mil habitantes de 10 comunidades de la Quinta Zona.

Asimismo, el gobierno municipal construye en Ciudad Cuauhtémoc un Tanque Maestro con capacidad para almacenar más de cinco mil metros cúbicos de agua potable, infraestructura que beneficiará a más de 140 mil habitantes.

Autoridades locales señalaron que estas acciones permitirán que miles de familias que antes dependían de pipas ahora puedan recibir agua directamente en sus viviendas mediante el sistema de tandeo.

No obstante, la alcaldesa Azucena Cisneros reconoció que aún existen retos importantes en materia de agua potable, por lo que aseguró que continuarán los trabajos para ampliar la cobertura y mejorar el servicio en más comunidades de Ecatepec.