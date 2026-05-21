Congreso CDMX aprueba castigar robo de datos personales con hasta 6 años de prisión

Se estima que en México se comete uno cada 39 segundos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad tipificar el delito de “phishing” o robo de datos personales en el Código Penal local, que se castigará hasta con seis años de prisión.

El diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, detalló que el creciente uso de la tecnología ha generado un aumento de los llamados fraudes electrónicos, y que el marco legal no contempla este tipo de nuevas acciones delictivas, lo que dificulta la persecución y sanción de los responsables.

Explicó que se modificará el Artículo 231 del Código Penal capitalino para tipificar el “phishing” como el delito.

Añadió que de quienes realizan dicha práctica lanzan un anzuelo digital para pescar información y datos de las víctimas a través del engaño, haciéndose pasar por instituciones bancarias, proveedores de servicios, instituciones gubernamentales u otras entidades, mediante mensajes de texto, sitios web o llamadas telefónicas.

Martínez Urincho indicó que a nivel nacional se pasó de 300 millones de intentos de ciberataques en el año 2019 a 120 mil millones en 2021, lo que significa que la probabilidad de ser víctima aumentó un 75 por ciento.

“Esto equivale a que cada 39 segundos ocurre un caso; es decir dos mil 200 al día”, lamentó.

Al razonar su voto, la panista Olivia Garza de los Santos, promovente de esta iniciativa, comentó que este delito afecta principalmente a las personas adultas mayores, y recordó que la seguridad no se construye únicamente en las calles, sino también en los espacios digitales.

De acuerdo con el dictamen, el “pishing” es la acción de emplear el engaño digital para inducir a una persona a revelar, capturar o proporcionar datos personales, financieros o de autenticación, con el objetivo de obtener un beneficio indebido para causar un perjuicio, conducta que ameritará de tres a seis años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de multa.