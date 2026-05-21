Tlalpan suma 23 nuevas patrullas y amplía flotilla de seguridad

La alcaldía Tlalpan informó la incorporación de 23 nuevas unidades de seguridad en la zona de los pueblos de la montaña, como parte de la estrategia de fortalecimiento operativo encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio. Con esta entrega, el parque vehicular de la demarcación suma 53 unidades entre patrullas, motocicletas y cuatrimotos.

Según informó la alcaldía, al inicio de la actual administración en 2024 había seis patrullas operativas. La incorporación de nuevas unidades forma parte de un programa de ampliación de capacidades de vigilancia y atención territorial.

Gaby Osorio señaló que la estrategia de seguridad se desarrolla en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, y con el Gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante acciones conjuntas con corporaciones de seguridad.

La alcaldía también informó que, durante las últimas semanas, Tlalpan se ha ubicado en el primer lugar entre las 16 alcaldías de la capital en reducción de delitos de alto impacto, con una disminución reportada de 23.72% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Datos oficiales difundidos por la administración local indican que en lo que va del año la Policía Auxiliar de Tlalpan ha realizado 40 remisiones al Ministerio Público y 1,393 remisiones al Juzgado Cívico.

Las autoridades señalaron que la estrategia de seguridad contempla, además del aumento de unidades, la realización de gabinetes de seguridad diarios, operativos nocturnos denominados “Las Veladas”, trabajos de repavimentación y mejoramiento urbano mediante el programa “Caminos por la Paz”, rehabilitación de luminarias, recuperación de espacios públicos y coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La entrega de las nuevas unidades se realizó en comunidades de los pueblos de la montaña, una de las zonas de conservación y localidades alejadas del área urbana de la demarcación.