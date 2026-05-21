Edomex entrega 201 promociones y basificaciones a personal del ISSEMYM

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó 201 promociones y basificaciones a personal médico y de enfermería del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), durante un acto realizado en Toluca.

En total se otorgaron 151 promociones y 50 basificaciones a trabajadores del sector salud. Con estas acciones, la actual administración suma 333 basificaciones y 405 promociones dentro del ISSEMYM.

La mandataria estatal dijo que estas medidas buscan fortalecer la estabilidad laboral del personal médico y de enfermería, así como mejorar la atención a los derechohabientes del instituto.

El gobierno mexiquense informó además que en 2025 se realizaron 27 obras de remodelación y ampliación en hospitales del ISSEMYM. También indicó que, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente en coordinación con el Gobierno de México, se contempla la rehabilitación del Hospital Valle Ceylán, el Hospital General de Chicoloapan y el Hospital Oncológico de Ecatepec.

La administración estatal señaló que, con apoyo del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se incorporaron más de mil 600 especialistas y personal de enfermería al IMSS y al IMSS-Bienestar en la entidad.

Por su parte, el director general del ISSEMYM, Antonio Jaymes Núñez, afirmó que las promociones y basificaciones forman parte de las acciones para fortalecer los servicios de salud en el estado.

En el acto también participaron autoridades estatales y representantes sindicales, entre ellos Oscar Flores Jiménez, Herminio Cahue Calderón y Jenaro Martínez Reyes.