Dictan 20 años de cárcel a hombre que intentó matar a la activista Natalia Lane

Detenido Alejandro "N". (FGJCDMX)

Un juez dictó una sentencia condenatoria de 20 años y cinco meses de prisión hacia Alejandro López Sánchez sujeto que intentó asesinar a la activista Natalia Lane.

El 16 de enero del 2022, la mujer transgénero fue víctima de intento de transfeminicidio con un arma blanca en la colonia San Simón de la alcaldía Benito Juárez, la mujer se encontraba en un hotel en Calzada de Tlalpan con su agresor.

Alejandro “N” agredió a la víctima con un arma punzocortante, provocándole lesiones en cuello, rostro y manos que pusieron en riesgo su vida. Durante la agresión también resultaron lesionadas tres personas que intentaron auxiliarla y evitar la fuga del agresor.

El 21 de enero del mismo año, Alejandro “N” fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Gustavo A. Madero y, al día siguiente fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.

Tras diversas jornadas de juicio oral, el 13 de abril de 2026, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Alejandro “N” por tentativa de feminicidio en contra de Natalia Lane y lesiones calificadas en agravio de otra víctima, luego de que el agente del Ministerio Público acreditara plenamente su responsabilidad penal mediante dictámenes periciales, testimoniales y demás datos de prueba.

En la audiencia de individualización de sanciones realizada el miércoles 20 de mayo, la autoridad judicial determinó la pena de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa y condenó al responsable al pago de la reparación integral del daño por 50 mil pesos.

Sin embargo, Lane criticó la sentencia y acusó que el juez Agustín Moreno Gaspar decidió no creer las palabras de una trabajadora sexual.

“Hoy no alcanzó todos estos años que llevo dentro de los activismos partiéndome la madre en la calle, soportando la mierda de la violencia policial y estatal que opera en nuestros cuerpos y aún así no alcanzó para una sentencia condenatoria máxima”.

“Sin pensar en los agravantes de lo que implica ser una mujer transexual y una trabajadora sexual de México, el país que ocupa el segundo lugar en registrar la mayor cantidad de transfeminicidios en el mundo y aún así el juez decidió que no era suficiente”.

“Para el sistema de justicia de México eso vale la justicia de una mujer trans, 50 mil pesos, ni siquiera es lo que ellos ganan mensualmente. Aún teniendo la trayectoria, aún teniendo las pruebas de la culpabilidad de Alejandro López, aún así el sistema nos volvió a fallar”, reclamó Lane al exterior de los juzgados.

Intento de transfeminicidio

“Necesito ayuda, me acuchillaron la cara, en la nuca, en la mano, tengo una herida muy grande”, explicó la joven el día de la agresión en un video publicado en sus redes sociales.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social emitió un comunicado en el que señaló que se recibió información a través de un video de transmisión en vivo vía Facebook, sobre el intento de transfeminicidio.

En el video, Natalia narró que fue acuchillada en la nuca y que tiene un navajazo en la mejilla el cual es visible en el video.

El vestido de Lane estaba lleno de sangre y comunicó que se sentía mal.

“Refiere que los hechos ocurrieron en el Hotel Diana, cerca del Metro Portales, del lado de Tasqueña. Manifiesta sentirse muy mal y que podría desmayarse en cualquier momento”, se lee en el comunicado emitido por la dependencia.

Natalia fue trasladada al área de Urgencias del Hospital Balbuena.

Presiones para la sentencia

La exigencia de justicia para las mujeres trans en México escaló a un nuevo en enero del 2025 cuando activistas y colectivos protagonizaron una manifestación frente al edificio del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.

Encabezados por Natalia Lane, los asistentes denunciaron la falta de respuesta de las autoridades ante los casos de violencia de género y transfeminicidios.

“Nos cansamos de ser pacientes”, declaró Lane, altavoz en mano, mientras recordaba que han pasado tres años desde que fue atacada con un cuchillo en un hotel de la colonia Portales. El agresor, quien había sido vinculado a proceso, podría quedar en libertad próximamente, situación que detonó la protesta de varios colectivos, entre ellos la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y grupos en favor de los derechos LGBT+.

La manifestación, que inició como una concentración pacífica, se tornó tensa cuando las asistentes comenzaron a gritar consignas contra jueces y fiscales, acusándolos de perpetuar la impunidad y de revictimizar a las personas sobrevivientes de violencia de género. Momentos después, un grupo de manifestantes rompió vidrios, dañó mobiliario e ingresó al edificio tras enfrentarse brevemente con policías desplegados en la zona.

Natalia Lane justificó las acciones señalando que las autoridades han fallado en garantizar justicia y seguridad para las mujeres trans en la capital del país.

“No hay justicia, no hay reparación, solo impunidad y silencio institucional. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, afirmó la activista.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un comunicado en ese momento e informó que la titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, se reunió personalmente con Lane para informarle sobre los avances en la investigación.

Según la Fiscalía, se han reunido pruebas suficientes para que el presunto agresor enfrente un juicio. No obstante, el anuncio no calmó los ánimos de las manifestantes, quienes exigen resultados concretos y una resolución definitiva en el caso.