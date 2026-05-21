Gobierno de Texcoco entregó obras en la Colonia Lázaro Cárdenas INAMEX

Intervención de vialidad con drenaje y pavimentación en Texcoco

El Gobierno de Texcoco tiene como objetivo principal mejorar los servicios en todas las comunidades del municipio. Es por esto que en la colonia Lázaro Cárdenas INAMEX se llevó a cabo la rehabilitación del drenaje sanitario, al igual que la pavimentación con concreto hidráulico en la cuarta cerrada de la avenida Ignacio Zaragoza.De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, se intervino un área de 560 metros cuadrados.

Durante la gira de trabajo en la que se entregaron las restauraciones, el Gobernador Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, estuvo acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Yesenia Armas Tobón y también por integrantes del cabildo y directores de las diferentes áreas del Gobierno local.

Cuando inauguró la obra, Nazario Gutiérrez Martínez destacó que: “Es una obra que trae servicios dignos y una calle segura para las familias de la comunidad, pero sobre todo, es la muestra de nuestra forma de trabajar para que todos los habitantes de Texcoco tengan un espacio digno que mejore su forma de vida”.

Además, comentó que de esta manera se están sumando esfuerzos por el desarrollo de la gente, con obras que embellecen y mejoran su entorno para brindarles una mejor calidad de vida.

El proyecto ejecutivo detalló las siguientes acciones y especificaciones técnicas:

- Instalación de 87 metros lineales de tubería de 30 centímetros.

- Construcción de 20 descargas domiciliarias con base de tubería de seis pulgadas.

- Construcción de tres pozos de visita.

- Conformación de 560 metros cuadrados de terracería.

- Colocación de 560 metros cuadrados de concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor.

- Instalación de luminarias tipo LED.

Para todo el proceso de la obra se necesitaron un total de 1,237,887.36 pesos, provenientes de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2025.