Metrópoli

La exalcaldesa de Tlalpan afirmó que no busca una candidatura en las próximas elecciones

La perredista Alfa González se une al Partido Verde CDMX

Por Jennifer Garlem
Alfa González se suma a las filas del PVEM (Jennifer Garlem)

La perredista Alfa González Magallanes —quien fue alcaldesa de Tlalpan en el periodo 2021-2024— anunció su adhesión a las filas del Partido Verde Ecologista de México.

Descartó que su cambio sea para buscar una nueva candidatura en las próximas elecciones (2027), sino que es para “sumar su voz y que a Tlalpan le vaya bien”.

“Encuentro en el Partido Verde no sólo la ruta para avanzar en la constricción de un mejor México para todas y todos; además, encuentro en este partido la voluntad y las ganas para no dejar de salir a las calles de la mano de la gente y estar al tanto de lo que necesitan como guardianes de los avances de lo que se ha logrado”, afirmó.

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