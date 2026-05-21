La perredista Alfa González se une al Partido Verde CDMX

Alfa González se suma a las filas del PVEM (Jennifer Garlem)

La perredista Alfa González Magallanes —quien fue alcaldesa de Tlalpan en el periodo 2021-2024— anunció su adhesión a las filas del Partido Verde Ecologista de México.

Descartó que su cambio sea para buscar una nueva candidatura en las próximas elecciones (2027), sino que es para “sumar su voz y que a Tlalpan le vaya bien”.

“Encuentro en el Partido Verde no sólo la ruta para avanzar en la constricción de un mejor México para todas y todos; además, encuentro en este partido la voluntad y las ganas para no dejar de salir a las calles de la mano de la gente y estar al tanto de lo que necesitan como guardianes de los avances de lo que se ha logrado”, afirmó.