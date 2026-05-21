“No hay necesidad de paro”: Mario Delgado defiende diálogo con la CNTE

Mario Delgado

Durante el transcurso de la mañanera el titula de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseguró que se ha mantenido un diálogo permanente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), asegurando que no existe necesidad de un paro nacional.

La postura del secretario se produce en un momento de tensión entre el gobierno federal y el magisterio. Donde integrantes del magisterio de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Zacatecas anunciaron movilizaciones y una posible huelga indefinida fijada para el 1ro de junio.

La huelga adquiere una dimensión adicional, ya que sumado a la protesta, más de 200 delegados de más de 18 entidades federativas avalaron la decisión de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, con la finalidad de concluir las indiferentes antes del Mundial 2026.

Frente a este panorama, Delgado Carrillo, se pronunció señalando que en el último años se han llevado acabo más de 140 reuniones de trabajo con integrantes de la CNTE en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se han atendido las peticiones, con el objetivo de mantener la estabilidad educativa del país.

Además, el secretario mencionó ante los medios que la por decreto presidencial se modificaron las reglas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), lo que permitió que concretar más de 74 mil cambios de adscripción de maestros en todo el país. Ante esta situación el titular de la SEP, señaló que el proceso de asignación ahora se basa en la antigüedad laboral y en listados públicos de vacantes, lo que otorga mayor claridad y transparencia al sistema.

No obstante, la postura de la CNTE demanda que el magisterio se mantiene sin cambios en el último año e incluyen la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de 2019, el regreso a un sistema de pensiones sin Afores, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, mejores condiciones laborales en zonas rurales y la cancelación de descuentos a docentes que participaron en protestas anteriores. Semanas atrás, los maestros calificaron como “migajas” el incremento de 9 por ciento al salario y prestaciones anunciado por el gobierno, señalando que el 4 por ciento destinado al salario base está muy por debajo de la inflación.

El secretario además afirmó que el gobierno es respetuoso de las formas de organización del magisterio, aunque insiste en que el diálogo institucional es el camino correcto para resolver las diferencias.