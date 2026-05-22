Cae “Angelito MJ”, disparó en Reforma mientras viajaba en motocicleta

Detenido Donovan Arturo Mancera Martínez. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Donovan Arturo Mancera Martínez, alias “Angelito MJ”, sujeto que disparó un arma mientras circulaba a bordo de una motocicleta, acompañado de una mujer, sobre la avenida Paseo de la Reforma, el pasado 17 de mayo.

A través de redes sociales, Donovan Arturo, de 18 años de edad, con su alias como nombre de usuario, difunde convocatorias para participar en rodadas, citando en puntos de reunión en distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza y del Estado de México.

Una vez que el video donde accionó el arma en vía pública se difundió en redes sociales, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con apoyo de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro, realizaron un cerco virtual, el análisis de las imágenes y trabajos de investigación.

Fue así que identificaron las características de la motocicleta y del conductor, el cual se dirigió a calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Al realizar un patrullaje en la colonia Aquiles Serdán, sobre la avenida Oceanía, observaron la motocicleta a la que daban seguimiento y a un joven a bordo, quien manipulaba una pistola, por lo que se acercaron y le marcaron el alto, sin embargo puso en marcha la unidad y avanzó unos metros hasta que fue interceptado.

Le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron 31 bolsitas con un sticker color verde, 20 de color negro y 44 transparentes, todas con marihuana; 39 dosis de ketamina, y 56 envoltorios con metanfetamina.

Además, le hallaron un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, una mochila color negro, dinero en efectivo, un teléfono celular y aseguraron la motocicleta color negro con gris sin placas de circulación.