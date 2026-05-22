Expertos evalúan el conteo de votos en la reciente elección judicial

Analizan retos y aprendizajes del conteo de votos en la elección judicial





Especialistas y autoridades electorales analizaron los mecanismos de conteo de votos utilizados durante la reciente elección del Poder Judicial, así como los desafíos operativos, normativos y técnicos que enfrentó este proceso inédito.

En la mesa de diálogo “¿Cómo se contaron los votos en la elección judicial?”, organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el consejero del IECM, Ernesto Ramos Mega, señaló que la experiencia obtenida permitirá identificar áreas de mejora para futuros ejercicios electorales.

Los aspectos que consideró relevantes evaluar son la capacitación ciudadana, el diseño de las boletas y la operación de los cómputos electorales. También subrayó la necesidad de continuar analizando los niveles de votos nulos registrados durante la elección extraordinaria.

Indicó que la elección judicial implicó desafíos inéditos para las autoridades electorales debido a la complejidad de las boletas, los tiempos limitados para su organización y la elaboración de reglas específicas para el conteo de votos. Añadió que estas condiciones llevaron a modificar mecanismos tradicionales de escrutinio y a reforzar la coordinación institucional.

También explicó que los grupos de trabajo establecidos para el escrutinio y cómputo permitieron dar seguimiento al registro y validación de los votos bajo criterios de transparencia y trazabilidad. Destacó que la capacitación del personal y la experiencia técnica fueron elementos relevantes en el desarrollo del proceso.

Por otra parte, la ex consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Beatriz Claudia Zavala Pérez, afirmó que el conteo de votos de la elección judicial representó un reto debido a la complejidad de las boletas, la ausencia de reglas previas y las limitaciones presupuestales.

Claudia Zavala explicó que el INE implementó lineamientos especiales y grupos de trabajo para los cómputos, aunque reconoció que persistieron irregularidades y aspectos que deberán revisarse en futuros procesos electorales.

En su intervención, la profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, Macarita Elizondo Gasperín, describió la elección judicial como un proceso inédito y complejo, tanto por el diseño de las boletas como por los nuevos mecanismos de escrutinio y conteo.

La académica destacó la participación del Servicio Profesional Electoral en la organización del proceso, pero advirtió que permanecen retos relacionados con los altos niveles de votos nulos, la capacitación ciudadana y la revisión del modelo electoral para ejercicios posteriores.

La mesa fue moderada por María Fernanda González Camacho, alumna de la Facultad de Derecho de la UNAM, y se realizó en el Auditorio “Dr. Antonio Martínez Báez”, de la División de Estudios de Posgrado de esa facultad.