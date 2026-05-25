Alcaldía Benito Juárez inicia revisiones de instalaciones de gas en unidades habitacionales

La alcaldía Benito Juárez puso en marcha una campaña de revisión de instalaciones de gas en unidades habitacionales de la demarcación, comenzando en el Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA).

Las acciones son coordinadas por la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, en colaboración con la empresa Naturgy.

Según autoridades locales, el objetivo es identificar posibles condiciones de riesgo, promover medidas de seguridad y fortalecer las acciones preventivas relacionadas con el uso de gas doméstico.

Las revisiones forman parte de una estrategia que contempla inspecciones en tomas e instalaciones de gas dentro de diversos conjuntos habitacionales de Benito Juárez, con el propósito de prevenir incidentes y reforzar la seguridad de los habitantes.

El alcalde Luis Mendoza informó que las intervenciones se realizarán de manera periódica en diferentes unidades habitacionales de la demarcación. Según la alcaldía, se dará prioridad a los conjuntos con mayor densidad poblacional o con condiciones de vulnerabilidad.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para facilitar el acceso al personal especializado encargado de las revisiones y mantenerse informada sobre las recomendaciones de seguridad para el manejo de instalaciones de gas.

La alcaldía señaló que estas acciones buscan contribuir al mantenimiento de la infraestructura en espacios multifamiliares y reducir riesgos asociados a posibles fugas de gas.