Metro CDMX: ¿Por qué está cerrada la estación Zócalo hoy 25 de mayo y cuándo reabrirá?

Zócalo/Tenochtitlan La estación Zócalo/Tenochtitlan cerrará temporalmente debido a un “evento al exterior” este lunes 25 de mayo.

Este lunes incrementan las complicaciones en los trayectos rutinarios de la población capitalina, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro CDMX ha cerrado temporalmente, sin horario específico de reapertura, por lo que la autoridades del servicio han recomendado tomar rutas alternas.

La afectación en la Línea 2 del Metro no ha sido la única en perjudicar la movilización de los ciudadanos y ciudadanas, ya que la Línea 7 del Metrobús también presenta dificultades la mañana de este 25 de mayo, pues ha suspendido su servicio hasta nuevo aviso.

Estación Zócalo/Tenochtitlan: ¿por qué está cerrada este lunes 25 de mayo?

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Adrián Rubalcava —Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México— anunció esta mañana que la estación Zócalo/Tenochtitlan cerrará temporalmente debido a un “evento al exterior”, por lo que la parada estará cerrada tanto para ascenso y descenso de la ciudadanía capitalina.

Importante para usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX:

Debido a un evento al exterior, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Para dirigirte a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2; San Juan… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 25, 2026

El señalado “evento exterior” se trata de la marcha nacional dirigida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), adelantando de esta manera el paro indefinido anteriormente programado para el 1º de junio de 2026.

Con la consigna: “Si no hay solución, no rodará el balón”, el magisterio pretende visibilizar sus demandas y exigir el cumplimiento de las mismas, utilizando como herramienta de presión la cercanía del Mundial FIFA 2026 que se inaugurará en México el jueves 11 de junio.

Debido a que la manifestación de maestras y maestros no tiene un horario de culminación, además de que las autoridades no descartan la posibilidad de que el contingente instale un plantón en el Zócalo capitalino, la reapertura de la estación es incierta por el momento.

Línea 7 del Metrobús CDMX suspende servicio hoy 25 de mayo

En vista de que la marcha nacional de la CNTE tuvo por punto de partida el Ángel de la Independencia, y los y las docentes avanzan por Paseo de la Reforma hacia el Centro Histórico para instalarse en el Zócalo de la Ciudad de México, la Línea 7 del metrobús ha suspendido el servicio, ya que los carriles centrales y laterales de Reforma se encuentran cerrados.

Alternativas para llegar a la zona centro de la CDMX

Dado que la zona centro de la capital de México es una zona altamente concurrida para comerciantes y personas trabajadoras, existen alternativas para acercarse al área que puedan evitar los cierres de la Línea 7 del metrobús y la estación Zócalo/Tenochtitlan.

Por ejemplo:

Línea 2: Pino Suárez y Allende.

Pino Suárez y Allende. Línea 8: San Juan de Letrán.

Otra alternativa es la estación Bellas Artes, que pertenece tanto a la Línea 2 y 8 del Metro CDMX.

La protesta que la CNTE dirige este lunes 25 de mayo se une a la serie de movilizaciones que se llevarán a cabo previo y durante a la Copa del Mundo 2026, a manera de visibilizar sus demandas entre la población, el gobierno y la atención internacional del torneo.