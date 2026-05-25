¿Cómo va la marcha del CNTE hoy 25 de mayo?: manifestantes buscan extender el plantón hasta el sábado 30

Marcha CNTE | lunes 25 de mayo Con fuerte operativo de seguridad reciben a los maestros de la CNTE a su llegada después de que anunciaran que realizarían plantón en el Centro Histórico. (Andrea Murcia Monsivais)

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente de la Sección 22 de Oaxaca y contingentes de otras entidades, marcharon este lunes desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino como parte de las acciones previas al paro nacional indefinido programado para el 1 de junio.

¿Cómo va la marcha de la CNTE hoy 25 de mayo en CDMX?

La movilización inició alrededor de las 9:00 horas, según la convocatoria oficial. Los maestros avanzaron por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico, generando cierres y afectaciones viales significativas en estas arterias, así como en accesos al Zócalo.

Esta marcha representa una acción anticipada de la Sección 22 de Oaxaca, que inició su paro indefinido local este 25 de mayo con plantones y bloqueos en el centro de esa entidad. Aproximadamente el 80% de sus agremiados se concentran en Oaxaca, mientras que el 20% restante participa en la movilización nacional en la CDMX. Se sumaron docentes de secciones de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Yucatán y Ciudad de México (Sección 9).

¿Se quedará la CNTE en plantón hasta el 30 de mayo?

Hasta el momento, los contingentes continúan llegando al Zócalo, donde se prevé la instalación de un plantón. Fuentes de la CNTE han señalado que no se moverán hasta obtener respuestas concretas del gobierno. El plantón en la CDMX podría extenderse de manera indefinida o al menos hasta consolidar el paro nacional del 1 de junio, aunque su duración exacta dependerá de las negociaciones con las autoridades.

En Oaxaca, el plantón es permanente en el Zócalo local. Las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas anticipar traslados y utilizar vías alternas como Circuito Interior o Eje 3 Oriente.

Esta jornada es considerada una antesala al paro nacional indefinido que iniciará formalmente el 1 de junio, con suspensión de clases en múltiples estados y mayor presencia magisterial en la capital. La SEP no ha reportado suspensiones generales para este 25 de mayo en CDMX, aunque algunas escuelas ligadas a la CNTE podrían haber sido afectadas