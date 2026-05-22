Mundial 2026… ¿en riesgo? Estas son las organizaciones y sindicatos que amenazan con boicotear la Copa del Mundo en México

Protestas Mundial 2026 Las organizaciones y sindicatos aprovecharán los reflectores de todo el mundo para visibilizar sus solicitudes.

Desde el anuncio de que México sería uno de los terrenos anfitriones para el Mundial FIFA 2026, el país se empapó aún más de la pasión futbolera que lo caracteriza, emoción que ha aumentado a sólo tres semanas de la inauguración que se llevará a cabo en el Estadio Banorte el jueves 11 de junio, con un enfrentamiento inicial entre Sudáfrica y la selección Tricolor.

Sin embargo, este entusiasmo por el futbol no es compartido por todos los mexicanos y mexicanas, ya que existen organizaciones y sindicatos que convocan a boicotear el evento deportivo para presionar al gobierno, y visibilizar entre la población, sobre sus demandas.

Copa del Mundo 2026 en México: “Compartir al mundo lo que somos”

A finales del año 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia de su administración para albergar el Mundial FIFA 2026, señalando que esta fiesta masiva del futbol representaba un momento para "compartirle al mundo lo que somos, lo que es México, un pueblo orgulloso y empoderado”.

No obstante, después de seis meses desde aquella declaración, las preparaciones para el evento que está a tres semanas de arrancar en la capital del país, avanzan a marcha forzada entre obras, remodelaciones y protestas que amenazan con realizar un “boicot” del Mundial si sus demandas no son atendidas antes de la inauguración.

Si bien las advertencias del posible boicot iniciaron desde principios de este año, la urgencia incrementa a medida que la Copa del Mundo llega a México. De acuerdo con las organizaciones y sindicatos, aprovecharán los reflectores de todo el mundo para visibilizar sus solicitudes, orillando a las autoridades a acelerar la búsqueda de soluciones.

Transportistas y campesinos mantienen su alianza en las protestas

“Justicia para el campo, precios justos, freno a las importaciones”, exigió un productor de maíz en la protesta del miércoles 20 de mayo, pues él y sus acompañantes del movimiento denuncian la falta de apoyo oficial del gobierno, la competencia desigual que representan las importaciones y la inseguridad creciente en los campos, así como los trayectos del producto.

A pesar de que las autoridades han presentado un plan para organizar el sistema de producción y comercialización del país, los campesinos exigen mesas de negociación para desglosar las demandas específicas y equilibrar los acuerdos.

“Que quede muy claro que en este momento estamos en el punto de negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar”, declaró uno de los líderes productores, afirmando que impedirán el acceso a los partidos del Mundial si el gobierno no accede a la negociación de las demandas.

En la protesta también está involucrada la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), cuyo dirigente —David Estévez— acusó a las autoridades gubernamentales de incumplimientos en los acuerdos y advirtió que el caso será visibilizado en una audiencia internacional, además de que también confirmó realizar movilizaciones durante el inicio del Mundial 2026 si no obtienen una respuesta.

“Nos vamos a organizar para el Mundial, para expresar la inconformidad y que el mundo sepa en qué país vivimos, donde no se resuelve absolutamente nada”, declaró el presidente de la ANTAC.

“Turismo es despojo”: Frente Anti-gentrificación y trabajadoras sexuales protestan contra el Mundial

Desde comienzos de este 2026, el Frente Anti-gentrificación CDMX y el colectivo Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas, ha protestado contra el evento de futbol al denunciar “prácticas de limpieza social, despojo y criminalización” como principales consecuencias de la turistificación que —denuncian— México ha enfrentado camino al Mundial.

“Exigimos que se declare a la turistificación como un elemento nocivo con rasgos de discriminación hacia la población en México”, demandaron durante su movilización el jueves 27 de febrero de 2026, señalando que la práctica denunciada es contraria a los principios de dignidad y bienestar contempladas en “todas las cartas de derechos humanos”.

A la protesta se unieron integrantes de la Asamblea Vecinal Tlalpan Coyoacán, quienes resportaron que se realizan “acciones de limpieza social para embellecer el mundial”, afectando las prácticas cotidianas de la vida barrial; por ejemplo, el despojo de agua por parte de las inmobiliarias en la zona de Coapa.

Las trabajadoras sexuales, también participantes de la propuesta, denunciaron que los procesos de turistificación en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 incrementan la precarización laboral y la inseguridad, afectando directamente su labor.

Por tal razón, las mujeres del trabajo sexual en la capital exigieron una mesa de diálogo con las autoridades del gobierno para solicitar protocolos públicos de seguridad y protección en hoteles donde laboran, así como evitar incrementos abusivos en tarifas hoteleras vinculadas al mundial y garantías de no criminalización.

CNTE anuncia huelga general para el 1 de junio de 2026

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado oficialmente que prepara una huelga general el 1 de junio de este año para rechazar la propuesta de incremento salarial del 9% que fue ofrecida por el gobierno.

Debido a ello, los maestros y maestras de la CNTE convocaron a marchar por el Paseo de la Reforma e instalar un plantón en el Zócalo como forma de expresar su inconformidad a las propuestas de las autoridades.

La mezcla de presiones entre organizaciones y sindicatos, sumada a los últimos detalles de obras todavía no terminadas en la capital, provoca que México se enfrente a una inauguración del Mundial 2026 tensa e incierta, pese a las constantes afirmaciones de la mandataria Sheinbaum sobre que “nada” ocurrirá en el evento deportivo más importante del mundo.