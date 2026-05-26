¡No más cobros abusivos! Congreso CDMX aprueba regular comisiones bancarias

El Banco de México y la Conducef vigilarán que los bancos no cobren comisiones abusivas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un dictamen regular y sancionar el cobro excesivo de las comisiones bancarias, para proteger a las personas usuarias de servicios financieros y promover una mayor transparencia y claridad en el cobro de las comisiones bancarias.

En el 2025 el sector bancario en México registró niveles récord con una cifra histórica de 289 mil millones de pesos por comisiones y tarifas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF) ha sido testigo de un aumento significativo de las quejas por este tipo de prácticas. Tan sólo en la Ciudad de México se dieron más de 40 mil reclamaciones en 2025, teniendo a la cabeza en este rubro a BBVA, Banamex y Banco Azteca.

Se trata de un dictamen para adicionar el Artículo 5º Bis a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el cual será enviado por la Mesa Directiva al Congreso de la Unión para que siga su trámite legislativo.

Con dicha aprobación se reconoce la importancia de contar con mecanismos más eficaces de supervisión y control, que evitarán prácticas abusivas y garantizar condiciones más justas y equitativas para las y los usuarios.

Al razonar su voto, el diputado promovente, Alberto Martínez Urincho, de Morena, indicó que entre las prácticas que afectan a la población destacan los cargos automáticos sin la debida aclaración; cláusulas irrevocables que permiten a los bancos descontar dinero de cuentas de ahorro o débito para saldar deudas de tarjetas de crédito.

Así como restricciones para disponer del propio dinero; penalizaciones por pagos anticipados, y el aumento de prácticas ilegales de despachos de cobranza.

Esta reforma establece que el Banco de México y la CONDUCEF vigilarán que las comisiones que se cobran no sean excesivas o abusivas, de acuerdo con las condiciones del mercado.

Asimismo, dio a conocer que las sanciones previstas estarán establecidas en el reglamento correspondiente, atendiendo la gravedad y las circunstancias, y que las instituciones financieras deberán utilizar un lenguaje claro e informar el método de cálculo y hecho que genere la comisión bancaria, así como la fecha exacta en que debe realizarse el pago.