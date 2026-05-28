Caos en Insurgentes Sur: manifestantes paralizan una de las avenidas más importantes de CDMX

La Ciudad de México volvió a vivir una tarde marcada por el caos vial luego de que un grupo de manifestantes bloqueara distintos carriles de Insurgentes Sur, una de las avenidas más transitadas de la capital. El cierre provocó kilométricas filas de automóviles, retrasos en el transporte público y complicaciones para miles de personas que intentaban regresar a casa.

La protesta se concentró a la altura de Av. Insurgentes al Norte entre Vito Alessio Robles y Encanto al exterior de las Oficinas de Fondeso, donde los inconformes cerraron la circulación para exigir atención a sus demandas. Conforme avanzaron las horas, el impacto vial comenzó a extenderse hacia otras zonas cercanas, afectando tanto a automovilistas como a usuarios del Metrobús.

¿Qué zonas fueron las más afectadas por el bloqueo?

El cierre en Insurgentes Sur provocó afectaciones importantes en vialidades estratégicas del sur de la capital. Conductores reportaron tránsito prácticamente detenido en puntos cercanos a:

Avenida Insurgentes Sur

La circulación presentó severas complicaciones en ambos sentidos, especialmente en dirección hacia El Caminero. Muchos automovilistas permanecieron atrapados durante varios minutos debido al cuello de botella generado por el bloqueo.

Metrobús y transporte público también resultaron afectados

Además de los automóviles particulares, el bloqueo impactó el funcionamiento del Metrobús de la Línea 1, una de las más utilizadas en la Ciudad de México. Usuarios reportaron retrasos, servicio provisional y largas esperas en estaciones cercanas a la protesta.

El transporte público en la zona se convirtió en una auténtica marea de personas buscando alternativas para continuar sus trayectos. Algunos usuarios incluso optaron por caminar varios kilómetros para evitar quedar atrapados en el congestionamiento.

Alternativas viales para evitar el caos en Insurgentes Sur

Ante las afectaciones, autoridades capitalinas recomendaron utilizar rutas alternas para reducir tiempos de traslado y evitar la zona del bloqueo. Entre las principales opciones estuvieron:

Periférico Sur

Avenida Universidad

División del Norte

Eje 10 Sur

Circuito Interior

Sin embargo, debido al gran número de automovilistas que intentaron desviarse al mismo tiempo, varias de estas avenidas también registraron carga vehicular importante.