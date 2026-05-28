El regreso de Monseñor Efraín devuelve estabilidad a la Basílica de Guadalupe

Monseñor Efraín Hernández Díaz

Al interior del Centro Mariano, el regreso de Monseñor Efraín Hernández Díaz es visto con optimismo y tranquilidad. Diversas voces consideran que su reincorporación aporta estabilidad a una institución que recibe millones de peregrinos cada año y que requiere experiencia, capacidad administrativa y conducción institucional.

Tras varios meses de revisiones e investigaciones internas que no acreditaron irregularidades en su contra, existe la percepción de que se cierra una etapa de incertidumbre y se fortalece la normalidad en la operación del santuario mariano más importante de América Latina.

Quienes conocen su trayectoria destacan que Monseñor Efraín ha sido una figura clave en la administración de la Iglesia capitalina y consideran que su regreso contribuye a dar continuidad, certidumbre y gobernabilidad al Centro Mariano.

Su retorno ocurre además en un momento estratégico para la Ciudad de México, previo al Mundial de 2026, cuando millones de visitantes nacionales e internacionales pondrán sus ojos en la capital del país y en la Basílica de Guadalupe, uno de los destinos religiosos más importantes del mundo. En este contexto, al interior del recinto se percibe que la estabilidad institucional será fundamental para enfrentar los retos y oportunidades de los próximos años.