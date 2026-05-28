Sindicato de Trabajadores impide acceso al Congreso CDMX; exige mejores condiciones laborales

Trabajares del Congreso CDMX exigen mejores condiciones laborales (Jennifer Garlem)

El Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México bloqueó los accesos del recinto legislativo —evitando la entrada de diputados para la sesión de este día— para exigir la renuncia del oficial mayor del Congreso, Liber Iván León Ortega, quien asumió el cargo a finales de 2024.

Los trabajadores acusan al oficial mayor de corrupción, abusó de autoridad y negligencia; señalan que laboran bajo situaciones que impactan las condiciones laborales y sus prestaciones.

El oficial mayor es el funcionario técnico y administrativo de mayor jerarquía, encargado de dirigir el funcionamiento interno, los recursos humanos, financieros y los servicios parlamentarios.

Los trabajadores de base del Congreso informaron que llegaron a esta medida tras ser ignorados durante meses.

“Cuando les conviene esta es la casa del pueblo, pero no hemos sido escuchados desde hace más de 5 meses”, comentó una de las trabajadoras.

Entre las principales demandas de los trabajadores está el aumento salarial, personal médico en los edificios del Congreso, mantenimiento de elevadores.

Los trabajadores manifestaron estar hartos de dobles discursos y señalaron a la diputada Xóchitl Bravo (de Morena) de vender al Sindicato.

“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para establecer canales de diálogo efectivos, transparentes y respetuosos, que permitan atender cada una de las demandas planteadas y fortalecer las condiciones laborales de las y los trabajadores”.

Los temas prioritarios de su pliego petirorio, que señalan, “requieren atención inmediata” son:

* Mesas de negociación de las Condiciones Generales de Trabajo 2026–2028.

* Incremento salarial 2026.

* Solicitud de personal médico 2026: asignación de un médico por edificio.

* Servicio de mantenimiento preventivo a los elevadores de cada edificio; asimismo, se solicita el reporte correspondiente de la empresa conforme a la periodicidad establecida.

* Atención a las necesidades de resguardo.

* Contratación de escuela sin RVOE.

* Equipamiento deportivo 2025.

* Pagos de arbitraje.

* Reembolso de lentes correspondiente desde enero de 2026.

* Documento de JUCOPO relativo a la asignación de dos trabajadores por Diputado, considerando casos de excepción.

* Trabajadores reinstalados por laudo sin seguridad social (5 casos).

* Cese de apoyo sindical.

“Reiteramos que los derechos adquiridos no se negocian ni se vulneran; se respetan y se garantizan. Toda medida que afecte prestaciones, seguridad social, estabilidad laboral o representación sindical debe apegarse estrictamente al marco legal y privilegiar el bienestar de las y los trabajadores”, señalaron.