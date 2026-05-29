Detienen a 5 con armas, droga y chalecos balísticos en ÁO

Detenidos Armas y drogas aseguradas. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cinco personas con droga, armas de fuego y chalecos balísticos, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En la colonia Minas de Cristo, cuando observaron que en la esquina de la avenida Santa Lucía y la calle Prolongación Rosa Blanca, había cuatro personas a bordo de dos vehículos, uno color negro y otro color gris, que se colocaban chalecos balísticos y se hacían señas entre sí.

Cuando les realizaron una revisión, les hallaron dos chalecos tácticos, uno color negro y otro color caqui, dos paneles balísticos, un arma de fuego corta, una subametralladora de fabricación casera, una réplica de arma de fuego corta, siete cartuchos útiles, un bolso de mano color gris con negro, y un teléfono celular.

Ahí fueron detenidos Andrés “N”, Ramiro “N”, Pedro “N” y Diana Zarahi “N”.

Después, en la colonia Norte, fue detenido Bryan “N”, con más de 100 dosis de presunta droga, un arma corta, cartuchos, un teléfono celular y dinero en efectivo.