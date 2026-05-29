Rescatan a dos menores y 38 animales en operativo por presunto maltrato en la colonia Juventino Rosas

Autoridades de la alcaldía Iztacalco realizaron un operativo en un domicilio de la colonia Juventino Rosas, donde fueron localizados dos menores de edad y 38 animales en condiciones consideradas de riesgo, tras denuncias vecinales por presunto maltrato animal y problemas sanitarios.

La intervención derivó de reportes ciudadanos presentados durante un recorrido efectuado por personal de gobierno local en la zona. Habitantes del Andador 2 señalaron que desde hacía varios años habían solicitado la revisión del inmueble por posibles casos de maltrato animal y situaciones que ponían en riesgo a menores de edad.

Tras una verificación del domicilio, autoridades detectaron a dos menores de edad y a decenas de perros en condiciones de abandono, por lo que se activó un operativo coordinado entre diversas dependencias, entre ellas la Agencia de Atención Animal (AGATAN), el DIF Ciudad de México, corporaciones policiales, autoridades sanitarias y áreas de protección civil y desarrollo social de la alcaldía.

Rescatan a dos menores y 38 animales en operativo por presunto maltrato en la colonia Juventino Rosas

Personal del DIF CDMX evaluó la situación de las menores y reportó posibles indicios de afectaciones físicas, emocionales e higiénicas.

Una adolescente de 13 años fue trasladada a una agencia especializada del DIF para su atención, mientras que una niña de 4 años fue llevada junto con su madre a un espacio de resguardo temporal, donde recibirán acompañamiento institucional.

Luego de la intervención también fueron rescatados 37 perros y un gato. Según las autoridades, los animales presentaban diversas afectaciones de salud, entre ellas sarna e infestación por pulgas, asociadas a las condiciones insalubres del lugar.

Rescatan a dos menores y 38 animales en operativo por presunto maltrato en la colonia Juventino Rosas

Los animales fueron trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en Iztapalapa, para recibir atención médica, alimentación y resguardo.

Además, personal de la Jurisdicción Sanitaria de Iztacalco realizó una evaluación de las condiciones sanitarias del inmueble, mientras que la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldía informó que brindará apoyo psicológico y seguimiento a las personas involucradas.

Las autoridades señalaron que continuarán con el seguimiento del caso e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar posibles situaciones de maltrato animal o riesgo social ante las instancias correspondientes.