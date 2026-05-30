Megafuga de agua provoca inundaciones y daños en viviendas y negocios de Iztapalapa

Brigada Segiagua realiza labores de desazolve en la Calzada Ermita Iztapalapa, colonia Santa Cruz Meyehualco

Una megafuga de agua registrada en la alcaldía Iztapalapa provocó afectaciones en decenas de viviendas y negocios, luego de que una tubería de gran tamaño se rompiera y liberara miles de litros de agua sobre calles y avenidas de la zona. Para reparar la fuga se encuentran laborando alrededor de 250 personas.

Una megafuga de agua generó la pérdida de miles de litros del líquido, afectaciones de viviendas y negocios, así como caos sobre la avenida Ermita, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde vecinos reportaron que el agua comenzó a salir con gran fuerza durante las primeras horas del día, generando inundaciones que alcanzaron hasta medio metro de altura en algunos puntos.

Las imágenes difundidas por medios de comunicación y habitantes de la zona mostraron una gran corriente de agua recorriendo las calles, arrastrando basura y entrando a viviendas, comercios y otros inmuebles. La magnitud de la fuga llevó a que varios vecinos compararan el fenómeno con un río atravesando la avenida.

De acuerdo con los reportes, la ruptura de la tubería afectó a más de diez cuadras de la zona. No se conoce cuántos fueron los negocios y casas que fueron afectadas, por lo que se está llevando a cabo un censo de ello y de las pérdidas materiales que podrían resultar de esta megafuga.

Tras recibir los reportes, personal de diversas dependencias acudió al lugar para atender la emergencia. Elementos de seguridad, protección civil y cuadrillas de técnicas realizaron trabajos para controlar la fuga, reducir el flujo de agua y comenzar las labores de limpieza en las calles afectadas.

Las autoridades informaron que los trabajos de repatriación se extendieron a diferentes zonas debido a la complejidad de la infraestructura dañada. Mientras tanto, algunas zonas registraron interrupciones en el suministro de agua como parte de las maniobras necesarias para reparar la tubería.

La megafuga reavivó el debate sobre el estado de la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México y la necesidad de realizar trabajos preventivos para evitar incidentes similares. Las autoridades capitalinas indicaron que seguirán monitoreando la zona y supervisando las reparaciones con el objetivo de restablecer completamente el servicio y reducir el riesgo de nuevas afectaciones para la población.