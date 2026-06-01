Aseguran anexo en Chimalcuacán donde encargados mataron a interno

Cateo Anexo donde fue asesinado un interno. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) aseguraron un Centro de Rehabilitación “Anexo” en Chimalhuacán, donde fue asesinado un interno el pasado 27 de mayo.

Cuando las autoridades fueron notificadas de la muerte del hombre, el encargado, Luis Enrique “N”, dijo que la víctima se cayó mientras se bañaba, por lo que lo auxiliaron y lo dejaron en observación, sin embargo, la Fiscalía inició la investigación correspondiente.

Cuando elementos acudieron al sitio ubicado en la colonia Jardines de San Agustín, en donde se encontraban 23 personas en internamiento, las reintegraron a sus familiares, en tanto que derivado de las pesquisas, se pudo determinar que el 23 de mayo, dos sujetos, entre ellos Luis Enrique “N” habrían golpeado a la víctima.

El 27 de mayo los supuestos encargados del lugar agredieron nuevamente a la víctima y obligaron a dos internos a amarrarla de pies y manos para luego trasladarla a la enfermería, lugar en donde se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales.

Una vez que las autoridades ejecutaron una orden de cateo, se localizaron diversos indicios y se constataron condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias por lo que se aseguró dicho lugar.

En ese momento fue detenido Luis Enrique “N”, quien fue ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Otro sujeto, Juan Carlos “N” también fue detenido por su posible relación con estos hechos. De ser encontrados responsables podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años.

La Fiscalía mexiquense investiga además el posible delito de abuso sexual en contra de internos.

Anexos bajo investigación de autoridades

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026 la Fiscalía mexiquense inició 152 expedientes de investigación por ddelitos como homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, todos ellos relacionados con inmuebles que funcionan como “Anexos”:

Además de acuerdo con la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se realizaron acciones operativas, de inspección y verificación en 94 “Anexos”, de estos 53 fueron asegurados por su relación con diferentes ilícitos y 41 más continúan en operación.

De acuerdo con las indagatorias, el personal que trabajaba en los lugares asegurados no contaba con certificación para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción, los Centros también carecían de permisos de funcionamiento y se detectaron “cuotas” excesivas que se cobraban a los familiares.

También se pudo establecer que, personal de algunos de estos lugares, ejercía violencia física y psicológica en contra de los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los Centros.